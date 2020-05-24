Суперник України – унікальний кілер Європи: шокував Баварію, вимагав трансфер алкоголем, публічно зневажив тренера

Мартін Хінтереггер став одним із найяскравіших персонажів Бундесліги після карантину. У першому матчі він створив божевільний сейв проти Борусії М, а в другому – оформив дубль у ворота Баварії. Розповідаємо декілька історії з життя захисника збірної Австрії.

Хінтереггер – найрезультативніший захисник сезону в топ-лігах. Австрієць забив 8 м'ячів у поточній Бундеслізі – новий рекорд турніру для центрбеків. Всі голи він оформив після кутових.

У Twitter розібрали, як Мартін розташовується в "сліпій" для захисників зоні та вільно виходить на ударну позицію, розбиваючи комбіновану систему Баварії на стандартах.

Analysis of Hinteregger's second goal against Bayern.

-Blind side run with decoy movement affecting Bayern's spacing around the near post.

-Free header allowed between second and third players in the chain due to the spacing issue.

Bayern can't react well if they can't see... pic.twitter.com/iKq9OLoV5y — Cam Meighan (@cam_meighan) May 23, 2020

Хінтереггер за 3 хвилини оформив дубль на Альянц Арені, однак дуже швидко все виправив, незграбно заштовхавши м'яч у власні ворота. "Так трапляється, що вдієш? Безумовно, це один з найкрасивіших моїх автоголів. Сподіваюся, останній", – сказав після матчу захисник.

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Ви не могли забути дивовижний сейв Мартіна проти Гладбаха, коли він на лінії воріт потягнув удар Хофманна впритул. Іронія в тому, що прості епізоди якісно відіграти австрієць не міг і виглядав клоуном під результативних атак. У цьому весь Хінтереггер. Пересічність і нормальність – не для нього.

– Після завершення кар'єри хоче працювати пілотом

Хінтереггер – кваліфікований пілот гелікоптера. "Я сприймаю це не просто як хобі. В мене є мета – після завершення кар'єри стати пілотом-рятівником, або ж працювати в поліції. Можливо, здійснювати екскурсійні польоти. Після хорошої практики я зможу цим займатися. Попереду ще багато часу. Я отримую велике задоволення від керування вертольотом", – розповідає Мартін.

– Кумедно одягається, зневажає бренди

"Я трішки незвичайний. Не хороший, не поганий. Можливо, кумедний. Часто виходжу в люди в куртці для полювання та дивній кепці. Коли я поруч з модними Кевіном Траппом і Тімоті Чендлером – виглядаю смішно. Втім, одягати Gucci, Louis Vuitton і всі ті бренди… Знаєте, почуваюся страшно некомфортно", – зізнається австрієць.

– Критикує сучасні футбольні реалії

"Гроші мене не цікавлять. Я б хотів бути футболістом десь у 80-х – жив би веселішим і справжнім життям. У той час гравці мали приватне життя, могли собі дуріти, знаючи, що їх не сфотографує кожен зустрічний, а в пресі не роздують з цього скандал.

На жаль, зараз інші реалії. Вже неможливо бути нормальним. Зараз головний не футбол, не те, що на полі. Головні зараз гроші", – обурюється захисник.

– Публічно розносив власного тренера

Хінті любить назвати суперника "гімном", а ворожого тренера "ідіотом". Але діставалося від нього й своїм.

У попередньому сезоні Хінтереггер захищав кольори Аугсбурга. Взимку після 10-матчевої безвиграшної серії він почав відкрито обкладати наставника команди Мануеля Баума. "Я не бачу прогресу, команда вже рік деградує. У мене немає жодних позитивних слів про тренера", – заявив Мартін.

Аби розв'язати проблему, керівництво клубу віддало його в оренду Айнтрахту до кінця сезону.

– Не пустив Айнтрахт у фінал Ліги Європи

Хінтереггер разом з "орлами" добрався до півфіналу ЛЄ, де вилетів по пенальті від Челсі. Мартін свій удар у серії не забив: бахнув у фірмовому стилі на силу по центру – Кепа цього чекав. Втім, вболівальники Айнтрахта швидко йому все пробачили та навіть втішали після фінального свистка. У Франкфурті Мартіна дуже люблять. Фани називають себе "армією Хінті" та присвячують йому пісні.

– Вибивав трансфер алкоголем

Наприкінці минулого сезону Хінгереггер повернувся в Аугсбург – боси клубу не хотіли його продавати та вимагали в Айнтрахта велику суму. Але Мартін твердо вирішив протиснути трансфер. Під час передсезонних зборів у Тиролі захисник п'яним пішов на місцевий фестиваль. Він ледь тримався на ногах, висячи на партнері. Його зафільмували, а відео стало вірусним у мережі.

Керівництво Аугсбурга було змушене погодитися на продаж Хінті в Айнтрахт за мізерні 9 мільйонів євро.

– Пропустив матч збірної через вечірку

У Мартіна не одна історія, пов'язана з алкоголем. У вересні минулого року перед матчем збірної Австрії проти Польщі Хінтереггер з розмахом відсвяткував день народження, напився й не прийшов на тренування.

Його тимчасово відсторонили – довелося перепрошувати. "Я перейшов межу", – визнав Мартін. Головний тренер Франко Фода йому пробачив – захисник повернувся в основу збірної та готовий зіграти про України на Євро.

– Знищував систему Ред Булла

Хінтереггер пройшов академію Зальцбурга. У 2016-му всі очікували, що він піде протоптаною доріжкою у Лейпциг, але Мартін відмовився і вилив тонну критики на німецький клуб. "Важко дивитися, як Лейпциг щоразу розвалює Зальцбург. Це ганьба. Все направлено проти Зальцбурга" – агресивно кричав австрієць. У підсумку він транзитом через Гладбах перейшов у Аугсбург.

– Мав психологічні проблеми

"Були періоди, коли я місяць спав лише по 2-4 години. Так тривати далі не могло. Я боявся звернутися до психолога, але в підсумку розмова з фахівцем мені дуже допомогла. Нарешті я почав нормально спати", – зізнавався Хінтереггер.

– Відмовляється від смартфонів і інтернету

"Мене дратувало, що я багато часу проводжу в телефоні, що він повністю поглинув мене. Саме тому в мене простенька "жабка" – так ти отримуєш на 80% менше повідомлень. Залишається більше часу для спокою, мозок може відпочити.

Мені набридло вести безглузді листування у WhatsApp. Мій телефон здатен на 3 речі: дзвінки, СМС і змійка. Таких не випускають з 2008-го", – каже Мартін.

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