Баварія – Айнтрахт – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Айнтрахт розгромно поступився Баварії в рамках 27 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

Ще до перерви мюнхенці зуміли двічі відзначитись у воротах суперника забивали, Горецка та Мюллер.

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Головним героєм другого тайму став Мартін Хінтереггер. Захисник Айнтрахта дублем спробував відновити інтригу в матчі, але потім ще й примудрився зрізати м'яч у свої ворота. Ще по голу до погрому суперника додали Лєвандовскі та Девіс.

Баварія закріпилась на першій сходинці, відірвавшись від Борусії Д на 4 очки, Айнтрахт – 13-й.

Баварія розгромила Айнтрахт і відірвалася від Борусії Д – суперник України на Євро став героєм ефектної перестрілки