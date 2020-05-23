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Баварія – Айнтрахт – 5:2 – відео голів та огляд матчу

23:35 105 Читать на русском
Баварія – Айнтрахт – 5:2 – відео голів та огляд матчу
Баварія – Айнтрахт – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Баварія

Айнтрахт розгромно поступився Баварії в рамках 27 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

17’ Леон Ґорецка
41’ Томас Мюллєр
46’ Роберт Лєвандовскі
61’ Альфонсо Девіс
74’ Мартін Хінтереггер
 
Мартін Хінтереггер 52’
Мартін Хінтереггер 56’
17’ Леон Ґорецка
41’ Томас Мюллєр
46’ Роберт Лєвандовскі
52’ Мартін Хінтереггер
56’ Мартін Хінтереггер
61’ Альфонсо Девіс
74’ Мартін Хінтереггер

Ще до перерви мюнхенці зуміли двічі відзначитись у воротах суперника забивали, Горецка та Мюллер.

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Головним героєм другого тайму став Мартін Хінтереггер. Захисник Айнтрахта дублем спробував відновити інтригу в матчі, але потім ще й примудрився зрізати м'яч у свої ворота. Ще по голу до погрому суперника додали Лєвандовскі та Девіс.

Баварія закріпилась на першій сходинці, відірвавшись від Борусії Д на 4 очки, Айнтрахт – 13-й.

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Відеоновини Баварія Баварія Німеччина Баварія - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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