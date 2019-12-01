Збірна Бундесліги з зіркою Баварії, екс-партнери Ярмоленка, тренер без сюрпризів – Австрія страшна Україні на Євро-2020?

Збірна України останній матч групового етапу Євро-2020 зіграє проти Австрії. Розповідаємо основне про нашого суперника.

Збірна Австрії – вдалий жереб з третього кошика для команди Андрія Шевченка. Австрійців можна перемагати, і саме таке завдання повинно стояти перед "синьо-жовтими" на Євро-2020. У рейтингу ФІФА Австрія розташовується відразу за Україною – 26 місце.

Євро-2020: календар матчів збірної України

Лідери та збірна німецької Бундесліги

Девід Алаба – головна зірка Das Team, захисник Баварії. У національній команді Алаба грає ближче до атаки, останнім часом його використовують в ролі лівого вінгера. Звичайно, це б'є по ефективності Девіда, але він все одно небезпечний: націлені подачі, зміщення в центр з ударами, висока динамічність. За спиною Алаби грандіозний досвід з 8 сезонами в основі Баварії.

Марсель Забітцер – креативний центр збірної, хавбек РБ Лейпциг. Діє на позиції десятки, корисний як у позиційних атаках, так і в контргрі. Марсель володіє потужним ударом і класним останнім пасом, тому непередбачуваний у фінальній фазі. Він головний у команді по зламуванні "автобусів". Забітцер ще краще розкрився під керівництвом Юліана Нагельсманна в цьому сезоні – 10 голів і 5 асистів у всіх турнірах за Лейпциг.

Марко Арнаутовіч – важливий і фактично єдиний центрфорвард Австрії. У Das Team все дуже сумно з нападниками, 30-річний Арнаутовіч не має пристойної альтернативи. Це хороші новини для Андрія Шевченка. Погані – Марко досі в порядку. 6 голів + 2 асисти у кваліфікації на Євро свідчать про це. До літа грав з Ярмоленком за Вест Хем (і співчував нашому вінгеру через травму), а потім поїхав заробляти на старість у Китай.

Збірна Австрії зараз приблизно на 80% формується представниками німецької Бундесліги. Серед них є дуже сильні футболісти, які, можливо, не відомі широкому загалу. Наприклад, правий захисник гладбахської Борусії Штефан Лайнер – один з найкращих фулбеків поточного сезону Бундесліги. На підміні в нього досвідчений лідер-татуювальник Уніона Крістофер Тріммель.

Тренерський штаб збірної має хороший вибір у центрі поля: Штефан Ільзанкер і Конрад Лаймер борються за німецьке чемпіонство з РБ Лейпциг, Юліан Баумгартлінгер з Байєра, Флоріан Грілліч з Хоффенхайма. У центрі захисту грають Мартін Хінтереггер з Айнтрахта та екс-оборонець Динамо Александар Драговіч з Байєра.

Не варто забувати про молодих талантів Ханнеса Вольфа та Ксавера Шлагера, які цього літа переїхали з Зальцбурга в Німеччину, але поки що не допомагають збірній через серйозні травми.

Оптимальний склад збірної Австрії станом на зараз: Станковіч (Зальцбург) – Лайнер (Борусія М), Драговіч (Байєр), Хінтереггер (Айнтрахт), Ульмер (Зальцбург) – Баумгартлінгер (Байєр), Лаймер (Лейпциг) – Лазаро (Інтер), Забітцер (Лейпциг), Алаба (Баварія) – Арнаутовіч (Шанхай СІПГ).

Головний тренер – консерватизм і мінімум сюрпризів

Франко Фода очолив збірну Австрії наприкінці 2017-го року. У німецького коуча скромне резюме: майже 10 років роботи у Штурмі (одне австрійське чемпіонство) та невдала спроба потренувати Кайзерслаутерн у другій німецькій Бундеслізі. На посаду головного тренера Das Team були цікавіші кандидати, але призначили Фоду.

Під його керівництвом збірна Австрії не реалізовує свій потенціал. Був хороший старт з Фодою у товарняках і навіть перемога над Німеччиною перед ЧС-2018, але зараз австрійський націонал не вражає. Команда демонструє досить примітивний футбол і виїжджає завдяки індивідуальним якостям футболістів. Австрія грає вертикально, у штрафному майданчику обов'язково повинен бути стовп (Арнаутовіч), якому якнайшвидше доправляють м'яч.

На позиціях вінгерів у Фоди грають орієнтовані на оборону фланговики Алаба та Лазаро (а при потребі там з'являється і захисний центрхав Лаймер), у складі два чисті опорники, а воротарська проблема досі не розв'язана. Після призначення головний тренер обіцяв більше уваги звертати на австрійську Бундеслігу, але все обмежується викликами кількох гравців з Ред Булла та ЛАСКа.

Фоді дорікають у надмірному консерватизмі. Він робить ставку на тих самих футболістів, не поспішає вводити у склад талановиту молодь, не приймає різких рішень. Як глобальних, так і локальних. Фода не є прихильником значних перестановок під час матчів – команда до кінця дотримується обраного плану, заміни до 75-ї хвилини вкрай рідкісні. Грамотна реакція тренера-опонента впродовж зустрічі здатна поставити Австрію в глухий кут.

Відбір до Євро-2020 – спинами слабких опонентів

Австрія пройшла кваліфікацію на чемпіонат Європи, достроково гарантувавши собі друге місце в групі G. Головна причина успіху – слабкість конкурентів. Польща домінувала над всіма, а Das Team боролася за другу путівку зі Словенією, Ізраїлем і Північною Македонією.

Через велике представництво гравців УПЛ ми переглянули майже всі матчі цієї групи. Тому маємо право на такий висновок – жодна з цих команд не відповідає рівню України та Австрії. Словенці та ізраїльтяни зараз зовсім ніякі, у підсумку вони фінішували навіть нижче за македонців.

Австрія дозволила собі програти два дебютні матчі, але здобула 6 перемог у 7 наступних турах. У кожному з цих поєдинків Das Team створювала більше за суперників. На поразку від Латвії можна не дивитися – команда вже не мала турнірної мотивації та поїхала на гру експериментальним складом.

Натомість уваги заслуговує нульова нічия з Польщею, де австрійці на виїзді возили фаворита групи, але реалізувати свої моменти не зуміли. Після тієї зустрічі Франко Фода остаточно обрав 4-2-3-1 і не відходить від цієї схеми.

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