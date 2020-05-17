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Захисник Айнтрахта героїчно відбив удар суперника з 5 метрів – відео божевільного сейва

08:00 518 Читать на русском
Захисник Айнтрахта героїчно відбив удар суперника з 5 метрів – відео божевільного сейва
Мартін Хінтереггер / Getty Images

Матч Айнтрахт – Борусія М (1:3) запам'ятається одним з найвидовищніших порятунків сезону.

81’ Андре Сілва
 
Алассан Плеа 1’
Маркус Тюрам 7’
Рамі Бенсебаїні 73’
1’ Алассан Плеа
7’ Маркус Тюрам
73’ Рамі Бенсебаїні
81’ Андре Сілва

Центрбек франкфуртців Мартін Хінтереггер ідеально підстрахував свого голкіпера в одному з моментів.

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Хавбек Борусії М Йонас Хофманн отримав передачу на майже порожні ворота і явно починав обдумувати святкування гола. Хінтереггер був проти – австрієць витягнув ногу на всю довжину і відбив удар з 5 метрів.

Навіть героїзм Мартіна не допоміг Айнтрахту здобути бодай очко – домашня поразка 1:3.

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