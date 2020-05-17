Захисник Айнтрахта героїчно відбив удар суперника з 5 метрів – відео божевільного сейва

Матч Айнтрахт – Борусія М (1:3) запам'ятається одним з найвидовищніших порятунків сезону.
Центрбек франкфуртців Мартін Хінтереггер ідеально підстрахував свого голкіпера в одному з моментів.
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Хавбек Борусії М Йонас Хофманн отримав передачу на майже порожні ворота і явно починав обдумувати святкування гола. Хінтереггер був проти – австрієць витягнув ногу на всю довжину і відбив удар з 5 метрів.
Навіть героїзм Мартіна не допоміг Айнтрахту здобути бодай очко – домашня поразка 1:3.
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