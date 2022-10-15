Селтік каменя на камені не залишив від Хіберніана в матчі 11-го туру чемпіонату Шотландії. Читайте звіт про гру на Футбол 24.

Чемпіонат Шотландії 2022/23, 11-й тур

Селтік – Хіберніан – 6:1

Голи: Форрест, 9, 24, 58, Якумакіс, 18, 73, Маеда, 89 – Юан, 56

У складі Хіберніана з перших хвилин вийшов Микола Кухаревич, проте українському форварду не вдалось хоч якось завадити побиттю своєї команди. Форрест вже до 24 хвилини оформив дубль, а між голами шотландця відзначився Якумакіс.

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На другий тайм Кухаревич не вийшов, поступившись місцем на полі Бушірі. Інший гравець з лави запасних, Юан, один м'яч відіграв, але Форрест майже миттєво оформив хет-трик. Якумакіс та Маеда довели рахунок до непристойного.

Щодо Кухаревича, то українець отримав 6,5 балів за версією Sofascore. За 45 зіграних хвилин Микола не завдав жодного удару, зробив 13 дотиків до м'яча, віддав 8 пасів (5 з яких точні), виграв 2 боротьби за м'яч з 4, а на другому поверсі – 3 з 6. Також 5 разів втрачав м'яч, двічі сфолив і одного разу заробив на собі порушення правил.

Таким чином, Селтік з 27 очками залишився лідером чемпіонату, а Хіберніан з 17 пунктами залишився третім.

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