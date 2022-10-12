У паралельному з матчем Шахтаря поєдинку у групі F Селтік приймав РБ Лейпциг. Шотландці розпочинали зустріч у статусі аутсайдера, маючи у своєму активі лише одне очко, тоді як німці з трьома пунктами йшли третіми.

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Вже на 2-й хвилині Маеда мав виводити господарів вперед, але головою замкнув сферу повз стійку. Собослай у відповідь прострілив у штрафний і лише реакція захисника "кельтів", який встиг вибити мяч, врятувала Селтік від гола. Попри шалену зарядженість господарів, гості виглядали гострішими – чого варті лише передачі Раума і Гвардіоли у воротарський, з якими, до слова, самовіддано впоралась оборона. На 15-й хвилині Айдара впритул розстрілював Джо Харта, але знову захисник встиг заблокувати удар. За трохи вже Вернер отримав м'яч у штрафному і намагався підробити його під робочу ногу, однак шотландці відібрали сферу.

В середині першого тайму Селтік організував декілька атак поспіль, які ледь не завершились взяттям воріт: в одному з моментів після подачі з кутового м'яч після двох рикошетів дивом оминув шотландців, а за мить О'Райлі влучив у стійку, а Тейлор після добивання – у поперечину. Шалений нефарт!

За мить вже Фурухасі не реалізував вбивчий момент, головою спрямувавши круглого над поперечиною після навісу від Хакшабановіча. На останній хвилині першого тайму Харт у шпагаті зреагував на постріл Нкунку і від ноги кіпера сфера вилетіла на кутовий.

Друга сорокап'ятихивилинка розпочалась з атак РБ Лейпциг. Найреальніший шанс мав Орбан, який, однак, не зумів перехитрити Харта – м'яч летів поміж ніг англійця, але кіпер згрупувався і зупинив політ сфери.

На 59-й хвилині "бики" вивели Собослая фактично сам на сам, але Домінік послизнувся на мокрому газоні і впав замість того, щоб пробити. За трохи Картер-Вікерс самовіддано кинувся під м'яч після гарматного удару Вернера. В середині тайму Маеда перспективно замикав простріл у дальній кут, але м'яч пройшов повз стійку. У відповідь Нкунку бив з близької відстані, але Харт у стрибку забрав круглого. Команди продовжували грати у шаленому темпі, без центра поля, блискавично переводячи м'яч від воріт до воріт.

На 75-й хвилині Вернер вивів РБ Лейпциг вперед: Сілва наздогнав м'яч на лінії воріт і з лівого флангу навісив точно на голову Тімо – 1:0. О'Райлі майже одразу міг зрівнювати, але удар під поперечину знову потягнув Харт.

Якумакіс за десять хвилин до завершення основного часу мав забивати з меж штрафного – захисник "биків" встиг у підкаті вибити. Зрештою, німці витримали натиск і подвоїли свою перевагу: Діалло видав чудовий пас з глибини на лівий фланг на Вернера, Тімо увійшов у штрафний, постояв, подумав, придивився і виклав цукерочку на набігаючого по центру Форсберга. Еміль не схибив.

Перемога принесла РБ Лепциг 6 очок і, завдяки нічиїй Шахтаря з Реалом, підняла на другу сходинку турнірної таблиці, Селтік з одним пунктом останній.

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