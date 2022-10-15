Селтик камня на камне не оставил от Хиберниана в матче 11 тура чемпионата Шотландии. Читайте отчет об игре на Футбол 24.

Чемпионат Шотландии 2022/23, 11-й тур

Селтик – Хиберниан – 6:1

Голы: Форрест, 9, 24, 58, Якумакис, 18, 73, Маэда, 89 – Юан, 56

В составе Хиберниана с первых минут вышел Николай Кухаревич, однако украинскому форварду не удалось хоть как-то помешать избиению своей команды. Форрест уже к 24 минуте оформил дубль, а между голами шотландца отличился Якумакис.

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На второй тайм Кухаревич не вышел, уступив место на поле Бушири. Другой игрок со скамейки запасных, Юан, один мяч отыграл, но Форрест почти мгновенно оформил хет-трик. Якумакис и Маеда довели счет до неприличного.

Что касается Кухаревича, то украинец получил 6,5 балла по версии Sofascore. За 45 сыгранных минут Николай не нанес ни одного удара, сделал 13 касаний мяча, отдал 8 пасов (5 из которых точные), выиграл 2 борьбы за мяч из 4, а на втором этаже – 3 из 6. Также 5 раз терял мяч, дважды сфолил и однажды заработал на себе нарушение правил.

Таким образом Селтик с 27 очками остался лидером чемпионата, а Хиберниан с 17 пунктами остался третьим.

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