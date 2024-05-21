"Кабмін розробив чіткі критерії, за якими юридичні особи, в тому числі футбольні клуби, можуть бути заброньовані. УАФ жодним чином не може впливати на процедуру мобілізації та на процедуру бронювання.

Президент клубу Першої ліги відмовляється фінансувати команду через ризик мобілізації, – джерело

Ми зі свого боку проводили активні обговорення з Міністерством спорту. Внаслідок цього колеги з Мінспорту підготували свою пропозицію для Мінекономіки щодо розробки деяких особливих критеріїв для мобілізації саме для професійних спортсменів, враховуючи особливість цієї категорії. Тобто ти професійний спортсмен, ти пройшов певні етапи підготовки, ти не можеш швидко бути замінений кимось іншим. Такі пропозиції були підготовлені, вони були передані в Міністерство економіки, але станом на зараз вони не були втілені в життя.

Тому звинувачувати УАФ у тому, що ми ухиляємося від цієї теми чи якимось чином комусь не сприяємо – це не відповідає дійсності, оскільки в УАФ просто немає таких повноважень і можливостей. Наше завдання – забезпечити проведення змагань в Україні в умовах воєнного стану з урахуванням тих умов, які нам дозволили Кабмін та Мінспорту. І серед цих умов від початку не було питання про бронювання або якихось спеціальних умов для футболістів.

Щодо УАФ... Є багато чуток що у нас заброньовані всі співробітники, що ми маємо якийсь особливий статус. Абсолютно ні. Ми так само за загальними критеріями Кабміну отримали можливість забронюватися. Станом на сьогодні близько 30 осіб в УАФ отримали бронювання, включаючи головних тренерів національної збірної, юнацьких збірних, помічників головних тренерів і персоналу національної збірної. Це щоб розвіяти міфи, що УАФ має якийсь особливий статус в процедурі бронювання, і що всі працівники УАФ заброньовані.

Хочу сказати, що деяким працівникам УАФ також вручали повістки. Вони йшли оновлювали дані в ТЦК і так далі. І дехто з працівників УАФ навіть проходить військову службу. Ми не відірвані від українських реалій, ми живемо у війні. У нас немає абсолютно жодних особливих підходів ні до своїх працівників, ні до представників інших клубів.

Щодо розмов про нерівність між клубами, тому що хтось заброньований, хтось не заброньований... Я хочу знову-таки наголосити, що ми проводимо унікальні чемпіонати України в умовах війни. А інсинуації на тему рівності умов я б виніс за дужки, оскільки, скажу відверто, не дуже розумію цих розмов, цих закидів в тому числі на адресу УАФ, що ми якимось чином не вирішуємо цю проблему. Під час війни діє особливий правовий порядок режиму воєнного стану. Ми повинні поважати закони країни. І якщо закон надає можливість здійснення бронювання, ми готові сприяти. Але робити якісь речі, які не передбачені чинним законодавством – ми на це точно не будемо йти.

А історія з Хустом... Вони шоковані, що немає: "Порішайте". Такого немає", – сказав Грищенко в інтерв'ю Tribuna.

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