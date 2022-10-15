Тренерський штаб "бланкос" на чолі з Карло Анчелотті визначився з обоймою гравців, які зможуть взяти участь в Ель Класіко.

Тібо Куртуа не потрапив у заявку Реала на матч 9-го туру Прімери проти Барселони. Андрій Лунін, вочевидь, проведе свій 5 поспіль поєдинок у воротах "бланкос".

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Повна заявка Мадрида на Ель Класіко:

Воротарі: Лунін, Лопес, Канісарес;

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Васкес, Рюдігер, Менді;

Хавбеки: Кроос, Модріч, Камавінга, Вальверде, Чуамені;

Форварди: Азар, Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано.

Зустріч Реал – Барселона відбудеться вже 16 жовтня, початок о 17:15. Гранди мають по 22 очки і ділять першу сходинку, однак у каталонців значно краща різниця голів.

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