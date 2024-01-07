Жан Онана стане гравцем Марселя, повідомляє Фабріціо Романо. Сторони вже узгодили перехід, опорник в понеділок має пройти медогляд.

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Зазначається, що Марсель домовився з Бешикташем про оренду з опцією викупу, яка не є обов'язковою.

Додамо, що в поточному сезоні Онана провів за Бешикташ 10 матчів, у яких відзначився 1 результативною передачею.

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