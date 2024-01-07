Суперник Шахтаря узгодив трансфер хавбека Бешикташа – залишилось пройти медогляд
16:16 - Читать на русском
Півзахисник Бешикташа Жан Онана найближчим часом приєднається до Марселя.
Жан Онана стане гравцем Марселя, повідомляє Фабріціо Романо. Сторони вже узгодили перехід, опорник в понеділок має пройти медогляд.
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Зазначається, що Марсель домовився з Бешикташем про оренду з опцією викупу, яка не є обов'язковою.
Додамо, що в поточному сезоні Онана провів за Бешикташ 10 матчів, у яких відзначився 1 результативною передачею.
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