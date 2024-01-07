Полузащитник Бешикташа Жан Онана в ближайшее время присоединится к Марселю.

Жан Онана станет игроком Марселя, сообщает Фабрицио Романо. Стороны уже согласовали переход, опорник в понедельник должен пройти медосмотр.

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Отмечается, что Марсель договорился с Бешикташем об аренде с опцией выкупа, которая не является обязательной.

Добавим, что в текущем сезоне Онана провел за Бешикташ 10 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.

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