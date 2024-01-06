Тьйонвіль – мальовниче місто, розташоване північніше Метца, неподалік від кордону з Люксембургом та Німеччиною. Воно має велику історію, але вона стосується давніх часів.

При Карлі Великому та Людовіку Справедливому Тьйонвіль був однією з імператорських вілл, а Піпін Короткий збудував у місті цілий палац. Історія Тьйонвіля багата подіями, особливо під час Другої світової війни. Славився регіон і своєю металургією. З 1970 року аж до закриття у 1997-му останнього рудника, саме з Тьйонвіля поставлялася руда та залізо. Саме команді з цього міста випала честь зіграти в 1/32 фіналу Кубка Франції проти Марселя.

На футбольній карті місто з'явилося у 1905 році. ФК Тьйонвіль виступав навіть у другому дивізіоні у сезонах 1979/80 та 1980/81. В історії клубу є маловідомий факт – у 1943 році у складі команди грав майбутній чемпіон світу-1954 Фріц Вальтер. Потім Тьйонвіль переживав злети та падіння, але вибратися з аматорського футболу вже не вдавалося.

Нинішній футбольний клуб Тьйонвіль Лузітанос – абсолютно новий і був утворений в результаті злиття ФК Тьйонвіль та Сен-Франсуа Тьйонвіль. Свій шлях команда розпочала з виступів у R2, сьомий французький дивізіон, а зараз піднялася до N3 (п'ятий дивізіон). Наразі головним тренером команди є Жульєн Франсуа. Свого часу 44-річний фахівець виступав на професійному рівні за такі клуби, як Метц, Тур, Гренобль, Гавр і останнім клубом став Газелек Аяччо. Грав на позиції півзахисника. Тренерська кар'єра розпочалася з молодіжних команд, потім як асистент в Л2.

Головний тренер Тьйонвіля Жульєн Франсуа / фото: So Foot

Франсуа підходить до своєї роботи дуже відповідально, що навіть тішить його конкурентів. У R2 його штаб знімав матч на відео, що викликало трішки глузувань над тренером. У N3 він попросив клуб інвестувати в GPS, щоб накопичувати дані. Мета тренера полягає в тому, щоб аматори працювали за такою ж схемою як професійні гравці.

Жульєну Франсуа допомагає Стефан Борбіконі, який майже всю кар'єру виступав за Метц. Обидва тренери знайомі з того часу, як обидва грали в Л2. Поєднує обох ще й те, що Борбіконі – хрещений батько сина Франсуа.

А що з командою? 50% складу Тьйонвіля займаються лише футболом тому, що мають федеральні контракти. Інша частина має основну роботу. Андрієн Феріно – фізіотерапевт, Валентин Пуасіньйон – вчитель фізкультури, Лукас Піньятоне – інженер-теплотехнік, Мікаель Боржер – працює у стартапі, Максим Де Таддео – бухгалтер.

Жульєн Франсуа має чітку мету підіймати команду поступово в сильніші дивізіони. Зі своїм завданням Тьйонвіль справляється й прогресує. З R2 у R1 вони вийшли з 18-очковим відривом. Навіть для нижчих дивізіонів це дуже великий розрив. Франсуа – прихильник сучасного футболу.

"Ми завжди розвивалися навколо 4-3-3. А в жовтні 2022 року ми перейшли на 4-2-3-1, з іншими принципами та бажанням пресингувати вище. Ми зберегли це в N3, і це те, що ми зробили проти Аннесі. Я не хочу, щоб моя команда паркувала автобус. Навіть проти Марселя, не хочу це змінювати", – говорить тренер.

Вечірнє тренування команди / фото: Armand FLOHR / Republicain-lorrain

Домашньою ареною Тьйонвілля є муніципальний стадіон Жанни д'Арк. Маленький, затишний, на таких зазвичай одна трибуна, а інші вболівальники можуть розташовуватися навколо поля. Стадіон звичайно потребує ремонту, але ж Тьйонвіль – це аматорський клуб, який не може собі дозволити реконструкцію чи переїзд на іншу арену. Під час матчу проти Аннесі вболівальників було близько трьох тисяч, вони під проливним дощем підтримували свою команду. Звісно, що на ігри N3 вболівальників приходить трішки менше.

Свою подорож у Кубку Франції Тьйонвіль розпочав ще в жовтні. Найдивовижнішою пригодою став для команди виїзд за океан. Річ у тому, що у Кубку беруть участь всі клуби, які мають ліцензію Федерації футболу Франції, у тому числі й заморські території. Жереб звів Тьйонвіль з клубом із Нової Календонії – Єнгел Спорт. Поїздка за 16 тисяч кілометрів від дому була вдалою. А з нею допомогли меценати та Федерація. Самотужки Тьйонвіль не знайшов би кошти на цей виїзд.

"Я навіть не уявляв, що ми можемо потрапити у таку пригоду. Гадав, чи вистачить мені коштів, щоб оплатити таку подорож. Але гравці дуже хотіли поїхати і це залишиться з ними на все життя", – розповів в інтерв’ю президент клубу Франсуа Вентрічі.

Тьйонвіль здолав Єнгел з рахунком 4:0. Далі впав Аннесі (1:2), який виступає в Лізі 2. За всю подорож у Кубку Франції команда Франсуа пропустила лише один гол.

Найбільшим досягненням Тьйонвіля, створеного у 1905 році, була перемога в 1/16 фіналу Кубка Франції над Генгамом 26 років тому. А зараз команда з такою ж назвою прийматиме великий Марсель і сподіватиметься на диво.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб бути конкурентоспроможними в неділю та створити подвиг", – заявив на прес-конференції головний тренер Франсуа.

Тьйонвіль зустрінеться з Марселем не на домашній арені. Метц люб'язно запропонував зіграти історичний матч на Сен-Симфор'єн. Попри це, фанати "гранатових" не залишать без підтримки Тьйонвіль, вони прийдуть на стадіон підтримати клуб зі свого регіону.

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