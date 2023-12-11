Бешикташ зазнає краху: за 10 днів команда програла з рахунком 0:5 у Лізі конференцій і в дербі з Фенербахче.

У суботу, 9 грудня, Бешикташ на своєму полі поступився Фенербахче в матчі 15 туру чемпіонату Туреччини (1:3) і опустився на п'яте місце турнірної таблиці. З огляду на цей результат, а також поразку від Брюгге з рахунком 0:5 у матчі Ліги конференцій тижнем раніше, керівництво "орлів" пішло на радикальні заходи.

Ганебна поразка турків у відеоогляді матчу Бешикташ – Брюгге – 0:5

Як інформує офіційний сайт стамбульського клубу, Бешикташ виключив зі складу п'ятьох гравців команди – Венсана Абубакара, Валентіна Розьє, Еріка Байлі, Рашида Геззаля і Жана Онана. Повідомляється, що всі вони були відсторонені "через погану гру і несумісність всередині команди".

Раніше в цьому сезоні Бешикташ зустрічався з Динамо в плей-офф Ліги Європи, і двічі обіграв киян. За підсумками цього протистояння екс-наставник Динамо Мірча Луческу на виправдання невдач назвав Бешикташ "збірною Африки".

Ліга конференцій: Фонсека вийшов у плей-офф, чергове фіаско кривдника Динамо, сенсаційний учасник вилетів