Марсель підписав лівого захисника/латераля Янг Бойз Уліссеса Гарсія, не ставши розголошувати терміни угоди. Про це інформує офіційний сайт клубу. При цьому марсельський портал La Provence стверджує, що Олімпік не планує зупинятися на цьому – найближчим часом клуб має намір підписати ще одного лівого захисника, щоб вважати цю позицію остаточно укомплектованою.

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Гарсія був основним захисником Янг Бойз усі останні п'ять років. За цей час він зіграв за команду 195 матчів, забив 12 м'ячів і оформив 40 гольових передач. Швейцарець португальського походження виграв чотири чемпіонати Швейцарії та двічі ставав володарем національного Кубка. Завдяки своїм виступам він став гравцем національної збірної Швейцарії, за яку зіграв 7 матчів. У нього є всі шанси потрапити в заявку "наті" на Євро-2024.

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