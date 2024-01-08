Кубок Франції: Марсель зіграє проти своєї легенди, ПСЖ знову пощастило з жеребом
У понеділок, 8 січня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка Франції.
В 1/16 фіналу фіналу Кубка Франції утворилася пара важковаговиків – Ренн прийме Марсель. У складі бретонців виступає 38-річний легенда Марселя Стів Манданда, який буквально сьогодні узгодив новий контракт із клубом – до літа 2025-го року.
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Головному фавориту турніру ПСЖ знову пощастило із суперником. На попередній стадії команда Луїса Енріке з рахунком 9:0 розібралася з Ревелом, який представляв третій дивізіон. Тепер парижанам знову доведеться зіграти із суперником із третього дивізіону – столична команда вирушить на виїзд до Орлеана.
Страсбур Едуарда Соболя зіграє на виїзді з Клермоном, а Лілль Паулу Фонсеки – з Расінгом.