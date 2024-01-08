В 1/16 фіналу фіналу Кубка Франції утворилася пара важковаговиків – Ренн прийме Марсель. У складі бретонців виступає 38-річний легенда Марселя Стів Манданда, який буквально сьогодні узгодив новий контракт із клубом – до літа 2025-го року.

Суперник Шахтаря в Лізі Європи посилив склад першим зимовим новачком – клуб зробив йому подарунок на день народження

Головному фавориту турніру ПСЖ знову пощастило із суперником. На попередній стадії команда Луїса Енріке з рахунком 9:0 розібралася з Ревелом, який представляв третій дивізіон. Тепер парижанам знову доведеться зіграти із суперником із третього дивізіону – столична команда вирушить на виїзд до Орлеана.

Страсбур Едуарда Соболя зіграє на виїзді з Клермоном, а Лілль Паулу Фонсеки – з Расінгом.