Марсель подписал левого защитника/латераля Янг Бойз Улиссес Гарсия, не став разглашать сроки соглашения. Об этом информирует официальный сайт клуба. При этом марсельский портал La Provence утверждает, что Олимпик не планирует останавливаться на этом – в ближайшее время клуб намерен подписать ещё одного левого защитника, чтобы считать эту позицию окончательно укомплектованной.

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Гарсия был основным защитником Янг Бойз все последние пять лет. За это время он сыграл за команду 195 матчей, забил 12 мячей и оформил 40 голевых передач. Швейцарец португальского происхождения выиграл четыре чемпионата Швейцарии и дважды становился обладателем национального Кубка. Благодаря своим выступлениям он стал игроком национальной сборной Швейцарии, за которую сыграл 7 матчей. У него есть все шансы попасть в заявку "нати" на Евро-2024.

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