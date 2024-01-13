Ліга 1, 18-й тур

Марсель – Страсбур – 1:1

Голи: Жіго, 3 – Себа, 90+1

Обидві команди могли похизуватися хорошими серіями в чемпіонаті. Марсель не програвав 6 турів поспіль, а Страсбур – 4.

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Підопічні Гаттузо відкрили рахунок вже на 3-й хвилині зустрічі. Центрбек Жіго затримався в атаці після стандарту і дочекався скидки Вітіньї. Лайнсмен помилково зафіксував офсайд, проте VAR відновив справедливість.

Марсель поклався на мінімальну перевагу і поплатився в компенсований час. На подачі зі штрафного Клос необачно скинув м'яч Себа, який більярдним ударом зрівняв рахунок. Нічия 1:1 продовжила безпрограшні серії суперників. Марсель піднявся на п'яту сходинку, Страсбур дев'ятий.

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