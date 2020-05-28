Соперник Шахтера грубо опустил с небес Байер и главное открытие Бундеслиги – "горняков" могут ударить в слабое место

Вольфсбург на неделе сотворил сенсацию в Бундеслиге благодаря стандартам. Луиш Каштру должен найти противоядие замыслам Оливера Гласнера.

Байер с начала года до этого мид-уика выиграл 13 матчей из 15 во всех турнирах. Леверкузенцы временно выпрыгнули на третье место Бундеслиги, собирая комплименты отовсюду, их стали называть одним из претендентов на серебро.

Прогресс связан с приобретением Эдмонда Тапсобы – 21-летний центрбек сразу пробился в стартовый состав Петера Босса и выглядел феноменально, добавив солидности в обороне и показав великолепную работу с мячом. Буркинийцем восхищались более-менее все. И было за что.

Хваленый Байер опозорился на своем поле во вторник – заслуженный разгром 1:4 от Вольфсбурга. Еще и с Тапсобой в роли антигероя. "Волки" провели замечательный во всех отношениях поединок, но разбили Леверкузен стандартами. Два из них были идентичными: те же действующие лица, тот же замысел, то же исполнение.

*****

Вольфсбург открыл счет в конце первого тайма. Штрафной с правого фланга. У мяча мастер выверенных подач и дальних ударов Макси Арнольд. Центрбек "волков" Джон Брукс (25 номер) начинает эпизод в офсайде – возле Тапсобы (12 номер). На одной вертикальной линии с ними Марин Понграчич (22 номер), с которым Тапсоба устанавливает тактильный контакт.

За мгновение до подачи защитная линия Байера начинает движение к воротам, а Брукс делает шаг вперед и блокирует Тапсобу со стороны мяча. Тем самым создает свободный коридор для Понграчича. Хорват спокойно выходит на подачу и без сопротивления с линии вратарской площади переправляет мяч в сетку.

*****

На 75-й минуте Вольфсбург заработал аналогичный штрафной на правом фланге. Арнольд подошел к мячу, а команда повторила свой трюк. Брукс, Тапсоба и Понграчич на одной вертикали.

Опять Брукс стартует в офсайде и пытается ограничить движение Тапсобе. Опять Понграчич получает больше свободного пространства, вбегает туда и беспрепятственно бьет головой по воротам. Опять все работало.

*****

Наставник "зелено-белых" Оливер Гласнер – мастер стандартов. Ранее он работал в австрийской команде ЛАСК, которая также выделялась интересными и эффективными розыгрышами угловых и штрафных. С лета 2019-го Гласнер демонстрирует свои наработки в Германии.

В текущей Бундеслиге Вольфсбург забил после стандартов (без учета пенальти) более четверти всех голов – 11 из 40. Влияние нового тренера заметно на контрасте: в прошлом сезоне "волки" забили со стандартов только 16% мячей.

На зимний перерыв Вольфсбург вообще ушел лидером немецкого первенства по остроте моментов после стандартов. По данным StatsBomb, в среднем команда создавала 0,46 xG за матч на угловых и штрафных.

*****

В первом матче 1/8 финала ЛЕ Вольфсбург нанес 6 ударов из пределов штрафной "горняков", три из которых – после стандартов. В целом немцы тогда довели до ударов 83% собственных стандартных положений. Замечательная конверсия.

Шахтер победил Вольфсбург: бразильцы дают результат, хорошие шансы на 1/4 финала ЛЕ и проблемы "горняков" под прессингом

Шахтер выглядел лучше и победил (1:2), но проблемы после подач в штрафную все равно возникали. Брукс забил, реализовав угловой. Кнохе без всякого сопротивления выходил на подачу Арнольда – не хватило сантиметров.

Стандарты у своих ворот – слабое место Шахтера. В текущем сезоне 32% всех подач с угловых и штрафных приводят к ударам по воротам "горняков", а пропустили они со стандартов уже 7 мячей (3 в еврокубках), сообщает Команда№1.

Ответный матч между Шахтером и Вольфсбургом состоится, скорее всего, в августе. К тому времени "волки" уже месяц будут без официальных матчей – сезон Бундеслиги планируют завершить до конца июня. Шахтер на этих выходных стартует в возобновленной УПЛ.

Больше о Вольфсбурге можно узнать из предыдущих материалов:

Вольфсбург: ґрунтовний тренер, травмовані зірки та стурбований екс-"динамівець" – Олександрія може гідно стартувати в ЛЄ

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар