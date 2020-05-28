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Соперник Шахтера грубо опустил с небес Байер и главное открытие Бундеслиги – "горняков" могут ударить в слабое место

22:20 7 Читати українською
Соперник Шахтера грубо опустил с небес Байер и главное открытие Бундеслиги – "горняков" могут ударить в слабое место
Вольфсбург имеет действенное оружие / VfL Wolfsburg

Вольфсбург на неделе сотворил сенсацию в Бундеслиге благодаря стандартам. Луиш Каштру должен найти противоядие замыслам Оливера Гласнера.

85’ Юлиан Баумгартлингер
 
Марин Понграчич 43’
Максимилиан Арнольд 65’
Ренато Штеффен 68’
Марин Понграчич 75’
43’ Марин Понграчич
65’ Максимилиан Арнольд
68’ Ренато Штеффен
75’ Марин Понграчич
85’ Юлиан Баумгартлингер

Байер с начала года до этого мид-уика выиграл 13 матчей из 15 во всех турнирах. Леверкузенцы временно выпрыгнули на третье место Бундеслиги, собирая комплименты отовсюду, их стали называть одним из претендентов на серебро.

Прогресс связан с приобретением Эдмонда Тапсобы – 21-летний центрбек сразу пробился в стартовый состав Петера Босса и выглядел феноменально, добавив солидности в обороне и показав великолепную работу с мячом. Буркинийцем восхищались более-менее все. И было за что.

Хваленый Байер опозорился на своем поле во вторник – заслуженный разгром 1:4 от Вольфсбурга. Еще и с Тапсобой в роли антигероя. "Волки" провели замечательный во всех отношениях поединок, но разбили Леверкузен стандартами. Два из них были идентичными: те же действующие лица, тот же замысел, то же исполнение.

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Вольфсбург открыл счет в конце первого тайма. Штрафной с правого фланга. У мяча мастер выверенных подач и дальних ударов Макси Арнольд. Центрбек "волков" Джон Брукс (25 номер) начинает эпизод в офсайде – возле Тапсобы (12 номер). На одной вертикальной линии с ними Марин Понграчич (22 номер), с которым Тапсоба устанавливает тактильный контакт.

За мгновение до подачи защитная линия Байера начинает движение к воротам, а Брукс делает шаг вперед и блокирует Тапсобу со стороны мяча. Тем самым создает свободный коридор для Понграчича. Хорват спокойно выходит на подачу и без сопротивления с линии вратарской площади переправляет мяч в сетку.

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На 75-й минуте Вольфсбург заработал аналогичный штрафной на правом фланге. Арнольд подошел к мячу, а команда повторила свой трюк. Брукс, Тапсоба и Понграчич на одной вертикали.

Опять Брукс стартует в офсайде и пытается ограничить движение Тапсобе. Опять Понграчич получает больше свободного пространства, вбегает туда и беспрепятственно бьет головой по воротам. Опять все работало.

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Наставник "зелено-белых" Оливер Гласнер – мастер стандартов. Ранее он работал в австрийской команде ЛАСК, которая также выделялась интересными и эффективными розыгрышами угловых и штрафных. С лета 2019-го Гласнер демонстрирует свои наработки в Германии.

В текущей Бундеслиге Вольфсбург забил после стандартов (без учета пенальти) более четверти всех голов – 11 из 40. Влияние нового тренера заметно на контрасте: в прошлом сезоне "волки" забили со стандартов только 16% мячей.

На зимний перерыв Вольфсбург вообще ушел лидером немецкого первенства по остроте моментов после стандартов. По данным StatsBomb, в среднем команда создавала 0,46 xG за матч на угловых и штрафных.

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В первом матче 1/8 финала ЛЕ Вольфсбург нанес 6 ударов из пределов штрафной "горняков", три из которых – после стандартов. В целом немцы тогда довели до ударов 83% собственных стандартных положений. Замечательная конверсия.

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Шахтер выглядел лучше и победил (1:2), но проблемы после подач в штрафную все равно возникали. Брукс забил, реализовав угловой. Кнохе без всякого сопротивления выходил на подачу Арнольда – не хватило сантиметров.

Стандарты у своих ворот – слабое место Шахтера. В текущем сезоне 32% всех подач с угловых и штрафных приводят к ударам по воротам "горняков", а пропустили они со стандартов уже 7 мячей (3 в еврокубках), сообщает Команда№1.

Ответный матч между Шахтером и Вольфсбургом состоится, скорее всего, в августе. К тому времени "волки" уже месяц будут без официальных матчей – сезон Бундеслиги планируют завершить до конца июня. Шахтер на этих выходных стартует в возобновленной УПЛ.

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