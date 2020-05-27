Несподівана ганьба Байєра у відеоогляді матчу проти Вольфсбурга

Леверкузенський Байєр зазнав прикрої поразки від Вольфсбурга в рамках 28-го тура німецької Бундесліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

"Вовки" активніше розпочали поєдинок і могли забивати двічі вже в перші 15 хвилин. Проте, гостям забракло влучності.

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Натомість Байєр перший по-справжньому небезпечний момент створив лише під завісу тайму, коли Хаверц пробив головою над воротами. Гол у роздягальню, однак, забив Вольфсбург. Це Арнольд навісив зі штрафного, а Марін Понграчіч головою переправив м'яч у сітку.

Леверкузен спробував переламати хід матчу після перерви, але пропустив ще 3 м'ячі впродовж 11-ти хвилин. Спочатку Максіміліан Арнольд за допомогою рикошету реалізував стандарт. Потім Ренато Штеффен вдало замкнув флангову подачу, а завершив справу той же Понграчіч, коли зіграв на випередження при навісі зі штрафного.

Байєр спромігся лише на гол престижу. На 85-й хвилині Юліан Баумгартлінгер вчасно опинився на добиванні та розмочив рахунок.

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