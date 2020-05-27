toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
УКРАЇНА БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Несподівана ганьба Байєра у відеоогляді матчу проти Вольфсбурга

00:45 56 Читать на русском
Несподівана ганьба Байєра у відеоогляді матчу проти Вольфсбурга
Байєр – Вольфсбург / твіттер "фармацевтів"

Леверкузенський Байєр зазнав прикрої поразки від Вольфсбурга в рамках 28-го тура німецької Бундесліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

85’ Юліан Баумгартлінгер
 
Марін Понграчіч 43’
Максіміліан Арнольд 65’
Ренато Штеффен 68’
Марін Понграчіч 75’
43’ Марін Понграчіч
65’ Максіміліан Арнольд
68’ Ренато Штеффен
75’ Марін Понграчіч
85’ Юліан Баумгартлінгер

"Вовки" активніше розпочали поєдинок і могли забивати двічі вже в перші 15 хвилин. Проте, гостям забракло влучності.

Чемпіонський шедевр Кімміха в огляді матчу Борусія Д – Баварія

Натомість Байєр перший по-справжньому небезпечний момент створив лише під завісу тайму, коли Хаверц пробив головою над воротами. Гол у роздягальню, однак, забив Вольфсбург. Це Арнольд навісив зі штрафного, а Марін Понграчіч головою переправив м'яч у сітку.

Леверкузен спробував переламати хід матчу після перерви, але пропустив ще 3 м'ячі впродовж 11-ти хвилин. Спочатку Максіміліан Арнольд за допомогою рикошету реалізував стандарт. Потім Ренато Штеффен вдало замкнув флангову подачу, а завершив справу той же Понграчіч, коли зіграв на випередження при навісі зі штрафного.

Байєр спромігся лише на гол престижу. На 85-й хвилині Юліан Баумгартлінгер вчасно опинився на добиванні та розмочив рахунок.

Вольфсбург знищив Байєр на виїзді, Айнтрахт врятував нічию у матчі з шістьма голами: 28-й тур Бундесліги, вівторок

blog_ava
Суркіси не зможуть дивитися матчі Динамо на стадіоні – курйозна причина
26 травня
8705
Теги
Німеччина Відеоновини Байєр - Вольфсбург Байєр Байєр Вольфсбург Вольфсбург
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
23
хв
Шахтар
11:00
Оболонь-Бровар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук