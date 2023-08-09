Суперник Динамо отримав зіркове підсилення – екс-гравець Барселони та Інтера, який вигравав Лігу чемпіонів
17:28 - Читать на русском
Захисник Мартін Монтоя офіційно став гравцем Аріса.
Аріс на своєму офіційному сайті повідомив про прихід іспанського оборонця Мартіна Монтої.
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Захисник підписав контракт на 2 роки, приєднавшись на правах вільного агента. Монтоя є вихованцем Барселони (вигравав Лігу чемпіонів 2014/15), грав за Інтер, Бетіс, Валенсію та Брайтон.
Останнім клубом Мартіна був Бетіс – у минулому сезоні захисник зіграв лише у 6 матчах. А вже завтра Монтоя може зіграти проти Динамо – поєдинок розпочнеться о 21:15.
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