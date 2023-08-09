Аріс на своєму офіційному сайті повідомив про прихід іспанського оборонця Мартіна Монтої.

Аріс – Динамо: де дивитися матч Ліги конференцій

Захисник підписав контракт на 2 роки, приєднавшись на правах вільного агента. Монтоя є вихованцем Барселони (вигравав Лігу чемпіонів 2014/15), грав за Інтер, Бетіс, Валенсію та Брайтон.

Останнім клубом Мартіна був Бетіс – у минулому сезоні захисник зіграв лише у 6 матчах. А вже завтра Монтоя може зіграти проти Динамо – поєдинок розпочнеться о 21:15.

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