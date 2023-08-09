Аріс прийме київське Динамо у першому поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, читайте на "Футбол 24".

Матч Аріс – Динамо стартує 10 серпня о 21:15 за київським часом. Гра відбудеться у Греції на стадіоні імені Клеантіса Вікілідіса. Головний арбітр поєдинку – австралієць Джарред Джіллетт.

Аріс – Динамо: прогноз на матч Ліги конференцій

Це стартова гра для команди Мірчі Луческу в єврокубковому сезоні 2023/24. Матч-відповідь Динамо Київ – Аріс відбудеться у Бухаресті за тиждень, 17 серпня. Переможець протистояння у останньому раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти сильнішого в парі Нефтчі – Бешикташ. Команда, що програє, завершить євросезон.

Аріс – Динамо Київ: де дивитися матч Ліги конференцій 10 08 2023

Поєдинок кваліфікації Ліги конференцій покаже телеканал 2+2. Початок трансляції – о 21:10 за київським часом. Матч Аріс – Динамо онлайн можна переглянути на платформі FootballHub. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Якщо для київської команди це перший матч у єврокубках, то Аріс у Лізі конференцій вже пройшов одного суперника. Греки у другому раунді кваліфікації здолали Арарат-Вірменію (1:1, 1:0). У чемпіонаті Греції 2022/23 Аріс фінішував на 5-й позиції турнірної таблиці. Динамо, як відомо, завершило минулий сезон УПЛ на 4-му місці.

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