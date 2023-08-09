Арис на своем официальном сайте сообщил о приходе испанского защитника Мартина Монтои.

Арис – Динамо: где смотреть матч Лиги конференций

Защитник подписал контракт на 2 года, присоединившись на правах свободного агента. Монтоя является воспитанником Барселоны (выигрывал Лигу чемпионов 2014/15), играл за Интер, Бетис, Валенсию и Брайтон.

Последним клубом Мартина был Бетис – в прошлом сезоне защитник сыграл лишь в 6 матчах. А уже завтра Монтоя может сыграть против Динамо – поединок начнется в 21:15.

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