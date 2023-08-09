Соперник Динамо получил звездное усиление – экс-игрок Барселоны и Интера, который выигрывал Лигу чемпионов
Арис на своем официальном сайте сообщил о приходе испанского защитника Мартина Монтои.
Арис – Динамо: где смотреть матч Лиги конференций
Защитник подписал контракт на 2 года, присоединившись на правах свободного агента. Монтоя является воспитанником Барселоны (выигрывал Лигу чемпионов 2014/15), играл за Интер, Бетис, Валенсию и Брайтон.
Последним клубом Мартина был Бетис – в прошлом сезоне защитник сыграл лишь в 6 матчах. А уже завтра Монтоя может сыграть против Динамо – поединок начнется в 21:15.
Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги конференций – Динамо узнало непростой путь в групповой турнир
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter