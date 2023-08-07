У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування вирішального раунду кваліфікації Ліги конференцій 2023/24. Результати – у цій новині на "Футбол 24".

Церемонія жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій стартувала о 15:00 за Києвом. Україну на цій стадії можуть представити київське Динамо (якщо пройде грецький Аріс у 3-му раунді) та СК Дніпро-1 (у випадку вильоту від Славії в Лізі Європи).

Ліга Європи: результати жеребкування плей-офф кваліфікації – Зоря і Дніпро-1 можуть зіграти між собою

У Шляху чемпіонів зіграють 10 команд – 5 переможців третього раунду Ліги конференцій у Шляху чемпіонів та 5 команд, що програють у третьому раунді Шляху чемпіонів Ліги Європи. У Основному раунді плей-офф кваліфікації аж 34 учасники (5 прямих путівок, 27 переможців третього раунду Ліги конференцій, 2 учасники Основного шляху третього раунду Ліги Європи).

Команди з однієї країни зіграти між собою не могли. На відміну від Ліги Європи, де СК Дніпро-1 у випадку проходу Славії протистоятиме луганській Зорі. Динамо для проходу у груповий турнір Ліги конференцій треба здолати Аріс (3-й раунд) і переможця пари Бешикташ – Нефтчі. Цікаво, що нинішній наставник Динамо Мірча Луческу свого часу очолював Бешикташ і виграв з ним титул чемпіона Туреччини.

Киянам не пощастило з жеребом, адже іншими можливими суперниками були значно скромніші клуби. Це переможці пар Діла (Грузія) – АПОЕЛ (Кіпр), Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) – Рієка (Хорватія) і Тобол (Казахстан) – Деррі Сіті (Північна Ірландія).

СК Дніпро-1, якщо вилетить від Славії, протистоятиме сильнішому в парі Лех Познань – Спартак Трнава.

Результати жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги конференцій

Шлях чемпіонів

Група 1

Переможець матчу Балкані/Лінкольн Ред Імпс – переможений у матчі Шериф/БАТЕ

Переможений у матчі Жальгіріс/Гекен – переможець матчу Хамрун Спартанс/Ференцварош.

Група 2

Переможець матчу Струга/Свіфт – переможений у матчі Зрінські/Брейдаблік

Переможець матчу Фарул /Флора – переможений у матчі Карабах/ГІК

Переможений у матчі Астана/Лудогорець – переможець матчу Вальмієра/Партизані.

Основний шлях

Матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 24 і 31 серпня. Час початку поєдинків УЄФА оголосить до 11 серпня. Жеребкування групового турніру заплановане на 1 вересня.

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