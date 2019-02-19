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Суперкубок Іспанії будуть розігрувати у форматі "фіналу чотирьох"

14:12 385 Читать на русском
Суперкубок Іспанії будуть розігрувати у форматі "фіналу чотирьох"
Луїс Рубіалес / фото: RFEF

Іспанська федерація футболу (RFEF) вирішила кардинально змінити формат Суперкубка країни.

Президент RFEF Луїс Рубіалес заявив, що наступний трофей буде розіграний в форматі "фіналу чотирьох", а матчі будуть проходити за межами Іспанії.

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Щоправда, це рішення ще повинна схвалити асамблея Федерації футболу Іспанії, яка відбудеться в квітні, повідомляє прес-служба організації.

Зазначається, що за трофей будуть боротися переможець та "срібний" призер Прімери, а також фіналісти Кубка Іспанії. Команди проведуть три матчі: два півфінали та фінал, поєдинок за третє місце не передбачений.

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Нагадаємо, що минулого літа RFEF перервала традицію 2-матчевого протистояння в Суперкубку Іспанії. Барселона зустрілася з Севільєю в марокканському Танжері і перемогла з рахунком 2:1.

Теги
Іспанія Суперкубок Іспанії Луїс Рубіалес
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