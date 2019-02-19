Мессі vs Роналду: кому цьогоріч підкориться Ліга чемпіонів?

Ліга чемпіонів – єдиний турнір, де можуть знову зіштовхнутись Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі. "Футбол 24" спробує визначити, у кого з одвічних суперників більше шансів на "вухастий" кубок.

Шлях до плей-офф

Для початку глянемо на розташування Ювентуса та Барселони у внутрішніх чемпіонатах. Тут досить прогнозована ситуація: і туринці, і каталонці посідають перші місця в Серії А та Ла Лізі відповідно. "Стара синьйора" взагалі втратила лише три перемоги, жодного разу не поступившись, відірвавшись від найближчого переслідувача вже на 13 очок. Барселона має куди менший гандикап – усього 7 пунктів розділяє їх із мадридським Атлетіко.

Така ж ситуація склалася і на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Синьо-гранатові" набрали 14 очок у складній групі з Інтером та Тоттенхемом, Ювентус також фінішував першим, не зважаючи на поразки від Манчестер Юнайтед та Янг Бойз. Але в плей-офф суперники дістались їм дуже різні.

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Ювентусу в 1/8 фіналу випав потужний мадридський Атлетіко. "Матрацники" посіли друге місце в групі з дортмундською Борусією, поступившись лише за очними зустрічами. І хоча в грі мадридської команди настав деякий спад, Атлетіко все ще залишається грізним суперником, на відміну від Ліона, який чекає Барселону. Хоч французи склали гідну конкуренцію Манчестер Сіті на груповому етапі, каталонці повинні без проблем проходити такого опонента.

Форма команд

Ще до зимової перерви Ювентус вважався головним фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів. Але кінець січня продемонстрував, що ідеальних команд просто не існує. Лаціо "возив" туринців на Стадіо Олімпіко упродовж 70 хвилин, Парма вирвала надрезультативну нічию 3:3, а Аталанта розгромила та вибила "Стару синьйору" з Кубка Італії. У цьому, однак, є і плюс – перемога в чемпіонаті вже фактично у кишені, тож Ювентус може повністю зосередитись на Лізі чемпіонів.

Тим часом Барселона продовжує боротьбу на три фронти. Каталонці двічі поспіль зіграли внічию у Ла Лізі, що також свідчить про не найкращу форму команди. До того ж, у Кубку Іспанії Барселоні дістався принциповий суперник – Реал, який намагається врятувати сезон після провального початку. Боротьба на три фронти погіршує шанси "синьо-гранатових" на перемогу в Лізі чемпіонів, адже втома гравців плюс можливі пошкодження будуть даватись взнаки.

Склади команд

Почнемо із захисної ланки. У своїх чемпіонатах і Ювентус, і Барселона зіграли по 24 матчі, в яких туринці пропустили 15 м’ячів, а каталонці – 23. Це свідчить про те, що захист у Барселони трохи слабший. Воно й не дивно: основний захисник Умтіті пропускає більшу частину сезону, тож пару Жерару Піке складає Лангле або новачок Мурільйо.

Ювентус же в цьому сезоні повернув одного з найкращих захисників Італії Леонардо Бонуччі і возз’єднав зв’язку з К’єлліні. До того ж, ще є Барцальї та Ругані. Взимку туринців покинув Мехді Бенатія, який був незадоволений кількістю ігрового часу, однак на заміну йому прийшов Мартін Касерес (це вже третій прихід уругвайця до Ювентуса).

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З фланговими захисниками у Ювентуса ситуація також краща. Альба та Алекс Сандро є приблизно рівноцінними на лівому фланзі, а от Серхі Роберто поступається Канселу в якості. Єдина перевага Барселони – голкіпер, адже якби не тер Штеген, каталонці пропустили б значно більше. Натомість Щенсни у деяких матчах залишається практично без роботи.

Центральна ланка

Тут у команд приблизний паритет. Ювентус має зіграний кістяк, який складають П’яніч, Матюйді та Хедіра, до них приєднався вільним агентом Емре Джан, також є перспективний Бентанкур. У Барселони також зберігся кістяк із Бускетса та Ракітіча, а влітку приєднались Артур та Відаль, які поступово вливаються у склад команди.

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Лінія атаки

А ось тут Барселона має набагато кращі показники. За 24 тури в Ла Лізі каталонці забили 61 гол, тоді як на рахунку туринців за ці ж 24 поєдинки – 52 забитих м'ячі. Звичайно ж, головні дійові особи у цих лініях – Мессі та Роналду, які мають прекрасну підтримку. Аргентинцю вже який сезон допомагає тероризувати захист суперників Луїс Суарес, а от остання позиція в атаці не має стабільного гравця основи. Коутінью дедалі більше розчаровує кулес, не виправдовуючи свою високу ціну, як і Дембеле, який грає сплесками. Малком є лише резервною опцією в атаці, тож Барселона вже роздумує, як позбутися бразильця.

Попереду у Ювентуса, окрім Роналду, діють Маріо Манджукіч (який рятує у ситуаціях, коли в Кріштіану не йде гра) та Дибала, який з приходом португальця змістився на позицію "десятки". До того ж, на флангах є екс-"гірник" Дуглас Коста та один із найперспективніших італійців Федеріко Бернардескі.

Тактична гнучкість

Насамперед розглянемо постаті головних тренерів команд та їхню здатність перебудувати гру команди по ходу зустрічі. У цьому плані Массіміліано Аллегрі має перевагу – туринці поступились лише тричі в сезоні. Манчестер Юнайтед обіграв Ювентус скоріше завдяки фарту. А поразка від Янг Бойз була зумовлена відсутністю мотивації.

Лише у двох іграх Ювентус був переможений саме тактично – у нещодавних зустрічах з Лаціо та Аталантою. У матчах чемпіонату "Стара синьйора" перебудовувалась на гру з 2 форвардами, зміщуючи Роналду в центр до Манджукіча, та з 4 захисників на 3, якщо Ювентусу потрібно відігруватись.

Барселона не так часто випробовувала різні тактичні схеми. В основному каталонці виходять за схемою 4-3-3 з різним складом у півзахисті – залежно від завдання на гру. Але Вальверде не завжди вдається вгадати зі складом. Найбільш показовою була поразка від Бетіса 3:4, коли андалусійці тактично переграли каталонців. Однак не слід забувати і про те, що в Барселони немало кадрових змін у порівнянні з попереднім сезоном.

Висновки

Ювентус має більш зіграний склад, гнучкий у тактичних побудовах. Кріштіану вже звик до нової команди, тож саме "Стара синьйора" має більше шансів виграти довгоочікувану Лігу чемпіонів, аніж Барселона з її проблемами в захисті і нестабільними гравцями в лінії атаки. Відтак, Роналду може побити черговий рекорд і виграти четверту ЛЧ поспіль.

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