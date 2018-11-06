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Матч за Суперкубок Іспанії-2019 може пройти в іншій країні – вже є 3 претенденти

11:09 94 Читать на русском
Матч за Суперкубок Іспанії-2019 може пройти в іншій країні – вже є 3 претенденти
Матч за Суперкубок Іспанії знову може пройти в іншій країні / фото: ФК Барселона

США, Катар та Китай висловили бажання прийняти поєдинок за Суперкубок Іспанії-2019.

Федерація футболу Іспанії знову розглядає можливість проведення поєдинку за Суперкубок в іншій країні. Серед кандидатів на проведення матчу називають США, Китай та Катар.

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При цьому президент Федерації Луїс Рубіалес вже відхилив пропозицію США, яка полягала у проведенні поєдинку за Суперкубок Іспанії у Сполучених Штатах протягом наступних 5 років, повідомляє Cope.

Нагадаємо, поєдинок за Суперкубок Іспанії-2018, на відміну від попередніх років, складався з одного матчу, який пройшов у Марокко. Барселона перемогла Севілью з рахунком 2:1.

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Теги
Суперкубок Іспанії Федерація футболу Іспанії Луїс Рубіалес Іспанія
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