Суперкубок Испании будут разыгрывать в формате "финала четырех"

Испанская федерация футбола (RFEF) решила кардинально изменить формат Суперкубка страны.

Президент RFEF Луис Рубиалес заявил, что следующий трофей будет разыгран в формате "финала четырех", а матчи будут проходить за пределами Испании.

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Правда, это решение еще должна одобрить ассамблея Федерации футбола Испании, которая состоится в апреле, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что за трофей будут бороться победитель и "серебряный" призер Примеры, а также финалисты Кубка Испании. Команды проведут три матча: два полуфинала и финал, поединок за третье место не предусмотрен.

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Напомним, что прошлым летом RFEF прервала традицию 2-матчевого противостояния в Суперкубке Испании. Барселона встретилась с Севильей в марокканском Танжере и победила со счетом 2:1.