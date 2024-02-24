"Ми повинні бути впевнені в тому, що в кожному епізоді буде тріумфувати справедливість. Коли ми грали на Енфілді (1:4), жодне ключове рішення не було ухвалено на нашу користь.

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Тоді нам не дали два пенальті. Спірні моменти, 50 на 50, завжди трактувалися на користь Ліверпуля. Хочу, щоб до нас ставилися по-чесному" – цитує Почеттіно The Guardian.

Нагадаємо, що Ліверпуль та Челсі зіграють у фіналі Кубка англійської ліги у неділю, 25 лютого. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

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