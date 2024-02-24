"Престиж Ліги чемпіонів, безумовно, вищий, але я б сказав, що Кубок ліги, мабуть, важливіший з огляду на нинішнє становище клубу.

Мудрик може покинути Челсі – лондонці готові розглянути сценарій, який "зарубали" у січні

У нас дуже молода, оновлена команда, у якої були злети та падіння в цьому сезоні. Якби ми взяли цей трофей як команда, як колектив, це було б дуже важливо для клубу і, можливо, важливіше, ніж Ліга чемпіонів.

Не в плані престижу, а в тому плані, в якому напрямку ми хочемо, щоб клуб розвивався, рухався вперед", – цитує захисника Talk sport.

Нагадаємо, що Челсі та Ліверпуль зіграють у фіналі Кубка ліги завтра, 25 лютого. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Челсі втримав нічию з Манчестер Сіті – "містяни" втратили шанс на лідерство в АПЛ, Мудрик на поле не вийшов