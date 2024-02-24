"Мы должны быть уверены в том, что в каждом эпизоде будет торжествовать справедливость. Когда мы играли на Энфилде (1:4), ни одно ключевое решение не было принято в нашу пользу.

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Тогда нам не дали два пенальти. Спорные моменты, 50 на 50, всегда трактовались в пользу Ливерпуля. Хочу, чтобы к нам относились по-честному" – цитирует Почеттино The Guardian.

Напомним, что Ливерпуль и Челси сыграют в финале Кубка английской лиги в воскресенье, 25 февраля. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

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