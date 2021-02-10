Суонсі приймає Манчестер Сіті у поєдинку за вихід до чвертьфіналу Кубка Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24". Олександр Зінченко традиційно починає в запасі, виходячи в основі на важливіші поєдинки чемпіонату.

Де дивитися матч Суонсі – Ман Сіті онлайн? Трансляція доступна на каналі Setanta Sports+. "Лебеді" не перемагала "містян" з 2012-го. Загалом манчестерці поступилися лише тричі у 22 очних поєдинках за останні 40 років. Усі ці рази валлійці грали вдома. Матч, як і онлайн-трансляція Суонсі – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартує о 19:30. Двічі долучався до перемог своєї команди і українець Зінченко, який виходив на заміну. Цікаво, що у поточному сезоні Кубка Англії на шляху підопічних Гвардіоли ще жодного разу не трапився представник АПЛ. Ось і цього разу – один із лідерів, але всього лише Чемпіоншипу, другого за класом дивізіону.

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