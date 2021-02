Наш хавбек провів 90 незабутніх хвилин, а Манчестер Сіті ще на крок наблизився до титулу. Зінченко вистояв під тиском, можливо, найкращої атаки планети. Цілісний поєдинок українця вразив британську пресу, яка відзначає передусім надійну гру в обороні. Після феєричного тріумфу у лігві прямого конкурента Сашко може похвалитись унікальним досягненням. Він володіє найвищим відсотком перемог в історії "містян" серед гравців, що відіграли більше 10-ти матчів. Бомбезно. Звісно, що мегасмішний епізод з Діашом найчастіше згадується у соцмережах, але це навіть добре. Харизматичний Зіна поволі стає улюбленцем "блакитної" частини Манчестера.

87% - Of players to have made more than 10 competitive appearances for Man City, Oleksandr Zinchenko has the highest win percentage (86.75%) in the club's history (72/83). Underrated.@Azinchenko17 | @ManCity #ManCity | #MCFC https://t.co/dkOA8vLLXI — StatCity (@StatCity) February 7, 2021

Оцінки англійських ЗМІ

Суворий Manchester Evening News оцінює його другим найнижчим балом у складі "містян" – 6. Стільки ж отримали ще двоє партнерів по обороні – Діаш з Канселу. Абсолютно найгіршим виявився алжирський вінгер Ріяд Марез (5). "Схоже, Зінченко виправдав ставку Гвардіоли, який розглядав на цю позицію й Ляпорта, навіть попри кілька неприємних миттєвостей у боротьбі з Салахом. Олекс був важливим гвинтиком атакувального механізму Сіті на правому фланзі, який генерував майже усю небезпеку'', – пише видання.

City Xtra висловлює претензії через "дивний хиткий момент". Очевидно, йдеться про вривання Трента. Останній легко обійшов українця й небезпечно подав на лінію воротарського. Далі – лише компліменти: "Зінченко віддячив Пепу за довіру, адже Ляпорт залишився на лаві запасних до фінального свистка. Він непогано тримався проти Салаха. Ще один обнадійливий виступ". Щоправда позитивний відгук вилився у 7,5 бала. Марез – з аналогічною оцінкою. Менше тільки в Едерсона (7).

Sportskeeda хвалить Зінченка за характер, мовляв, не знітився під тиском Салаха, пропонував себе на чужій половині поля: "Фактично він впорався з усіма своїми завданнями. У його активі кілька перехоплень і своєчасний виніс з небезпечної зони. Тим паче українець не дозволив розгулятись найгострішому гравцю Ліверпуля. Єгиптянин, окрім пенальті, майже нічого не створив". У підсумку маємо чергову середню оцінку на рівні з Родрі або Канселу (7/10).

Sky Sports не сподобалась гра нашого футболіста у стартові 45 хвилин. "Можливо, Александр-Арнольд страждав через проблеми з ногою, але він охоче атакував Зінченка. Момент з передачаю на Мане мав усі шанси завершитись результативно. У першому таймі українець привіз на власні ворота необов'язковий кутовий, зігравши трохи незграбно. Однак після перерви він демонстрував вражаючу надійсність", – підсумовує авторитений ЗМІ. Сашку поставили "шістку". Для прикладу, той же Діаш награв на 5.

90min захоплюється виступом одного з лідерів збірної України. Оглядач АПЛ – Метт О'Коннор-Сімпсон – пише про "черговий дивовижний перфоманс" лівого фулбека Гвардіоли. "Дисциплінований в обороні та активний попереду", – зазначає автор, нагородивши вихованця Шахтаря високою "сімкою".

Squawka виділила найбільший позитив у грі Олександра: "Так, він справді гарно підключався до атак, але 3 перехоплення свідчать самі за себе. Зінченко нарешті повністю влився в оборону Ман Сіті". Що ж, потенційно пекельний іспит на Енфілді завершився ще й особистим тріумфом Зіни. Тепер потрібно втримувати високо підняту планку.

Соцмережі регочуть

Dias dragging Zinchenko into place behind the wall... pic.twitter.com/wTHroRFtCE — Paddy Power (@paddypower) February 7, 2021

"Рубен Діаш вкладає Зінченка спати".

Ruben Dias putting zinchenko to sleep — Geralt (@witcher1160) February 7, 2021

"Діаш посунув Зінченка ніби той тренувальний килимок. Це один з найкращих моментів, які я бачив останнім часом".

Dias adjusting Zinchenko behind the wall like he's a training mat has to be one of the best things I've seen in a while — Rikky Huskanovic (@KikiRikky) February 7, 2021

"Діаш волочить Зінченка за голову по газоні – це єдиний приємний епізод з першого тайму. Справді добре".

Only actually enjoyable thing about that half was Ruben Dias dragging Zinchenko around on the floor by his head.



Really good. — Daniel Austin (@_Dan_Austin) February 7, 2021

"Діаш, який посуває Зінченка, наче м'яку іграшку, може стати моїм улюбленим моментом в сезоні.

Dias moving Zinchenko like a rag doll behind the wall might be my favourite moment of the season so far — Paul Cope (@paul7cope) February 7, 2021

"Діас домінує над Зінченком". Кхм...

Dias dominating zinchenko — markjenny (@jennymark0412) February 8, 2021

"Зінченко – смішний навіть на полі! Зараз лусну зі сміху".

Zinchenko is funny. EVEN ON THE FIELD!

He is too good — EssKay (@MCFCSid) February 8, 2021

"Подача Зінченка перед другим голом – це дрібниця, яку можна легко проігнорувати, але вона здійснила тиск на оборону Ліверпуля... ось що він приносить зліва".

The pass by zinchenko in the build up to city's second goal is the little thing that can easily be ignored but that helped keeping the pressure on Liverpool back line..thats what he brings at left back #ManCity https://t.co/ozekLEXgHw — Mukul surira (@MukulSurira) February 8, 2021

