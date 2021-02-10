Суонси принимает Ман Сити в поединке за выход в четвертьфинал Кубка Англии. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24". Александр Зинченко традиционно начинает в запасе, выходя в основе на более важные поединки чемпионата.

Где смотреть матч Суонси – Манчестер Сити онлайн? Трансляция доступна на канале Setanta Sports+. "Лебеди" не побеждали "горожан" с 2012-го. В общей сложности манчестерцы уступили лишь трижды в 22 очных поединках за последние 40 лет. Во всех этих случаях валлийцы играли дома. Матч, как и онлайн-трансляция Суонси – Ман Сити на "Футбол 24", стартует в 19:30. Дважды приложился к победам своей команды и украинец Зинченко, выходивший на замену. Интересно, что в текущем сезоне Кубка Англии на пути подопечных Гвардиолы еще ни разу не попался представитель АПЛ. Вот и на этот раз – один из лидеров, но всего лишь Чемпионшипа, второго по классу дивизиона.

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