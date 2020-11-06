"Я був тренером, мене звільняли. Наприклад, у Ліверпулі мені доводилося працювати під колосальним тиском, і я знаю, що зараз непростий час для Сульшера. Можливо, він в одній грі від звільнення навіть незалежно від результату. Це неправильно, але така ціна квитка, коли ви перебуваєте в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Сульшера

Я читав у газеті, що гравці не будуть проти змін. Але саме вони винні, що Юнайтед потрапив в цю ситуацію. Гравці не можуть впоратися з настановами тренера. Але так уже влаштований футбол в наші дні, що вся увага зосереджена на головному тренері", – цитує Сунесса Sky Sports.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів МЮ на виїзді поступився Істанбул Башакшехіру (1:2), але залишився на першій сходинці турнірної таблиці групи Н. Після 6-ти турів АПЛ Юнайтед розташувався на 15-й сходинці.

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