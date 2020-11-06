Головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер може не хвилюватись щодо свого місця роботи.

Керівництво Манчестер Юнайтед повністю довіряє наставнику "червоних дияволів" Уле Гуннару Сульшеру і не має наміру прощатись з фахівцем найближчим часом, повідомляє Sky Sports.

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Проте боси манкуніанців також незадоволені останніми результатами команди і очікують від головного тренера дій для покращення гри команди.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів МЮ на виїзді поступився Істанбул Башакшехіру (1:2), але залишився на першій сходинці турнірної таблиці групи Н. Після 6-ти турів АПЛ Юнайтед розташувався на 15-й сходинці.

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