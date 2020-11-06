"Я был тренером, меня увольняли. Например, в Ливерпуле мне приходилось работать под колоссальным давлением, и я знаю, что сейчас непростое время для Сульшера. Возможно, он в одной игре от увольнения даже независимо от результата. Это неправильно, но такова цена билета , когда вы находитесь в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед определился с будущим Сульшера

Я читал в газете, что игроки не будут против изменений. Но именно они виноваты, что Юнайтед попал в эту ситуацию. Игроки не могут справиться с установками тренера. Но так уж устроен футбол в наши дни все внимание сосредоточено на главном тренере", – цитирует Сунесса Sky Sports.

Напомним, в матче 3-го тура Лиги чемпионов МЮ на выезде уступил Истанбул Башакшехиру (1:2), но остался на первой строчке турнирной таблицы группы Н. После 6-ти туров АПЛ Юнайтед расположился на 15-й строчке.

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