Сульшер знайшов заміну травмованому Погба

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розраховує на екс-"гірника" Фреда – півзахисник має закрити проблемну позицію через травму Поля Погба.

"Очевидно, саме Фред гратиме на позиції Погба певний час. Поль чудово грав останнім часом. Немає сенсу говорити про те, як довго Погба буде в Манчестер Юнайтед. Важливо, що поки він не може нам допомогти. Поль був чудовий, він створює шанси, а це нам особливо необхідне. Але тепер себе повинні проявити інші", – цитує Сульшера англійське видання Mirror.

Сульшер назвав термін реабілітації Погба

Нагадаємо, Фред перейшов в Манчестер Юнайтед з донецького Шахтаря влітку 2018-го року за 59,4 млн євро. Погба поповнив лави манкуніанців у 2016 році – до того француз виступав за туринський Ювентус, де встиг пограти чотири роки. До слова, у "стару синьору" півзахисник потрапив саме з Манчестер Юнайтед.

Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвіку