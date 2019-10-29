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Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвіку

13:55 1276 Читать на русском
Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвіку
Ліверпуль та Арсенал зіграють в Кубку ліги
Юрій Яковлєв Юрій Яковлєв

"Футбол 24" виділяє найцікавіші матчі європейського мідвіку, які варто переглянути. Класичні протистояння в Кубку англійської ліги, Лунін відвідає Камп Ноу, а Маліновський битиметься з Наполі – все це в нашому матеріалі.

Манчестер Сіті – Саутгемптон

29 жовтня, 21:45. Манчестер, Етіхад

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Сіті прийме Саутгемптон, який на вихідних зазнав справжньої ганьби. 0:9 вдома від Лестера – ця поразка стала рекордною домашньою невдачею в історії найвищого дивізіону чемпіонату Англії. Безумовно, команда Ральфа Хазенхюттля прагне реабілітуватися, однак опонент для цього випав не надто підходящий. Манчестер Сіті – не лише чинний чемпіон Англії, "містяни" виграли 4 Кубка ліги з останніх 6-ти розіграшів і явно налаштовані продовжити вдалу серію.

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Цікаво, що це лише перший етап протистояння між цими командами – вже 2 листопада Ман Сіті та Саутгемптон зіграють в рамках чемпіонату Англії. Тому навряд чи команди вийдуть на сьогоднішній матч в оптимальних складах, адже Кубок ліги – все ж не пріоритетний турнір на даний момент. Саутгемптон перебуває в зоні вильоту з найгіршим захистом АПЛ, а "містяни" продовжують погоню за Ліверпулем та мають складний календар у листопаді. Втім, поєдинок все одно привертає увагу – не в останню чергу з точки зору форми команди Хосепа Гвардіоли як суперника Шахтаря в Лізі чемпіонів.

На жаль, Олександр Зінченко не зіграє в цьому матчі – українець все ще перебуває в Барселоні, де відновлюється від пошкодження коліна. За попередніми прогнозами, хавбек збірної України пропустить 4-5 тижнів.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Манчестер Сіті – 1,11; нічия – 11,00; перемога Саутегмптона – 26,00.

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Барселона – Вальядолід

29 жовтня, 22:15. Барселона, Камп Ноу

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Андрій Лунін та його Вальядолід їдуть на Камп Ноу протистояти чинному чемпіону Іспанії. Гості, як і Барселона, підходять до гри в непоганій формі. Каталонці виграли 4 останні матчі Прімери та лідирують за втраченими очками (щоправда, мають матч в запасі проти Реала). Вальядолід не програє 5 останніх поєдинків, а в сезоні 2019/20 вже відбирав очки в Реала та Атлетіко – на черзі ще один гранд?

Барселона виграла 6 поєдинків поспіль в усіх турнірах, пропустивши у власні ворота лише тричі. Команда Вальверде після непереконливого старту набрала пристойну форму, а Ліонель Мессі остаточно залікував травму та забив у трьох останніх матчах. Безумовно, стримати атаку "блаугранас" – основне завдання Вальядоліда. До слова, в цьому матчі не зіграють Артур та Усман Дембеле – француз повинен був пропустити Ель Класіко через дискваліфікацію, але у зв'язку з перенесенням гри на грудень не вийде на поле саме проти команди Луніна.

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Слід зазначити, що сам українець теж навряд чи з'явиться на полі легендарного стадіону. Чемпіон світу U-20, який все ще не дебютував за Вальядолід, програє конкуренцію Жорді Масіпу – колишньому голкіперу Барселони. Головний тренер Серхіо Гонсалес не приховує, що наразі бачить Андрія лише в ролі запасного воротаря, а місце Масіпа в стартовому складі не обговорюється. Критикам такого рішення тренера відповідають цифри. Вальядолід у стартових 10-ти турах пропустив 9 голів – менше лише в Атлетіко та Атлетіка, а та ж Барселона має в пасиві 10 пропущених м'ячів.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Барселони – 1,15; нічия – 9,20; перемога Вальядоліда – 21,00.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Наполі – Аталанта

30 жовтня, 20:00. Неаполь, Сан-Паоло

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Чому потрібно подивитися: Руслан Маліновський та компанія їдуть у Неаполь на центральний матч 10-го туру Серії А. Аталанта набрала 20 очок та посідає 3 місце в чемпіонаті, а Наполі є найближчим переслідувачем "богині", відстаючи на 3 залікових пункти.

Бергамаски в Серії А 2019/20 не забивають менше двох голів за гру та мають найкращу атаку чемпіонату – Аталанта настріляла суперникам 28 м'ячів за 9 турів. Що стосується Наполі, то команда Карло Анчелотті за 5 матчів пропустила лише тричі. Найшла коса на камінь – ця фраза є актуальною саме для поєдинку в Неаполі.

До слова, поєдинок відвідає Марек Гамшік – легенда Наполі, який зараз виступає в Китаї, але повернеться у світову столицю піци, щоб підтримати своїх колишніх одноклубників. Це буде перший візит словака в Італію після переходу в Далянь Іфань у лютому цього року. Нагадаємо, Гамшік є найкращим бомбардиром в історії Наполі – в його активі 121 гол.

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Очікуємо побачити на полі Руслана Маліновського. Півзахисник збірної України відіграв менше тайму проти Удінезе (7:1) – ймовірно, Джан П'єро Гасперіні поберіг хавбека на поєдинок з Наполі. Маліновський в останніх матчах регулярно отримує одну з найвищих оцінок, а в матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті відзначився дебютним голом за Аталанту. Цікаво, що за словами агента, влітку українець міг опинитися саме в Наполі, але клуб діяв недостатньо рішуче. Що ж, у середу Маліновський має шанс вийти на поле Сан-Паоло та змусити неаполітанців шкодувати про зрив свого трансферу.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Наполі – 2,06; нічия – 3,78; перемога Аталанти – 3,62.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Ліверпуль – Арсенал

30 жовтня, 21:30. Ліверпуль, Енфілд

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: жеребкування 1/8 фіналу Кубка англійської ліги подарувало одразу дві топ-пари – у першій з них зійдуться Ліверпуль та Арсенал. Безумовно, даний турнір не є пріоритетом для обох команд – Ліверпуль лідирує в чемпіонаті з 6-очковим відривом від Манчестер Сіті, а Арсенал випав за межі зони Ліги чемпіонів. Лише 1 очко в матчах з Шеффілд Юнайтед та Крістал Пелас, а також скандал з Гранітом Джакою свідчать про певні проблеми в таборі "канонірів".

Арсенал вже 3 сезони поспіль не може фінішувати в топ-4 та пробитися в Лігу чемпіонів, а останні результати не додають оптимізму фанатам лондонців. У Ліверпуля ситуація куди краща – "червоні" втратили лише 2 очки у 10-ти матчах та наразі виглядають головним претендентом на чемпіонство. Розслаблятися не можна – про потенційний виліт з Кубка ліги вболівальники забудуть куди швидше, ніж про черговий рік без перемоги в чемпіонаті.

До слова, команди вже грали між собою в поточному сезоні – у серпні Ліверпуль здолав Арсенал з рахунком 3:1. Востаннє лондонці обігрували мерсисайдців ще у квітні 2015 року з рахунком 4:1.

Юрген Клопп та Унаї Емері, найімовірніше, дадуть відпочити деяким основним виконавцям та дадуть шанс резервістам, але вивіска під назвою "Ліверпуль – Арсенал" все одно залишається привабливою.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Ліверпуля – 1,86; нічия – 4,15; перемога Арсенала – 4,05.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Челсі – Манчестер Юнайтед

30 жовтня, 22:05. Лондон, Стемфорд Брідж

Чому потрібно подивитися: у другому культовому протистоянні 1/8 фіналу Кубка ліги зійдуться Челсі та Манчестер Юнайтед. Лондонці підходять до поєдинку в кращій формі – в активі команди Френка Лемпарда 4-матчева переможна серія в чемпіонаті та місце в зоні Ліги чемпіонів. МЮ лише в останньому поєдинку зумів здолати Норвіч та перервати тривалу невдалу серію в АПЛ, піднявшись на 7 позицію.

Лемпард та Сульшер не зможуть виставити оптимальні склади. В лазареті Челсі все ще перебувають Лофтус Чік та Крістенсен, також під серйозним питанням вихід Н'Голо Канте. У Манчестер Юнайтед найбільшою втратою є травма Поля Погба, а відсутність Далота, Туанзебе та Байї не можна назвати критичною.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вже протистояв Челсі в Прем'єр-лізі 2019/20 – дебютний офіційний матч Френка Лемпарда на посаді наставника "пенсіонерів" завершився повною капітуляцією лондонців з рахунком 0:4.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Челсі – 1,88; нічия – 3,74; перемога Манчестер Юнайтед – 4,40.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

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