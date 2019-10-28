Сульшер назвав термін реабілітації Погба

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер назвав приблизну дату повернення Поля Погба після травми.

"Не думаю, що ми побачимо Погба до грудня. Йому потрібен час, щоб повністю відновитися. Навряд чи він повернеться раніше, ніж в матчі із Шеффілд Юнайтед (відбудеться 24 листопада, – прим. "Футбол 24"). Швидше за все, ви побачите його вже в грудні", – цитує Сульшера Guardian.

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Нагадаємо, Погба продовжує відновлюватися після травми гомілкостопа, отриманої на початку жовтня. Востаннє він виходив на поле 30 вересня в матчі АПЛ проти Арсенала (1:1).

До слова, в сезоні 2019/20 Погба за Манчестер Юнайтед провів 5 матчів в АПЛ і записав до свого активу дві результативні передачі.

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