Сульшер нашел замену травмированному Погба

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер рассчитывает на экс- горняка" Фреда – полузащитник должен закрыть проблемную позицию в связи с травмой Поля Погба.

"По всей видимости, Фред займет позицию Погба на некоторое время. Он здорово играл в последнее время. Нет смысла говорить о том, как долго Погба будет в Манчестер Юнайтед. Важно, что пока он нам не может помочь. Поль был великолепен, он создаёт шансы, а это нам необходимо. Но теперь себя должны проявить другие", – цитує Сульшера английское издание Mirror.

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Напомним, Фред перешел в Манчестер Юнайтед из донецкого Шахтера летом 2018 года за 59,4 млн евро. Погба пополнил ряды манкунианцев в 2016 году – до этого француз выступал за туринский Ювентус, где успел поиграть четыре года. К слову, в "старую синьору" полузащитник попал именно из Манчестер Юнайтед.

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