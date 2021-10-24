Принципове протистояння у Великому Манчестері команди розпочали без розвідки. Уже на 4-й хвилині Бруну Фернандеш завдав удару з меж штрафного майданчика, та м'яч пролетів далеко від рамки. А ось відповідь "червоних" виявилася ефективнішою.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Гол Ліверпуля виник із нічого. Фірміно відтягнувся до центрального кола й пасом кинув у прорив Салаха, який уник офсайдної пастки та вчасно відкинув на Кейта – Набі впевнено реалізував вихід віч-на-віч із Де Хеа. Тут же іспанський кіпер виручив Юнайтед. Це Фірміно пробив із карної зони після скидки того ж Кейта, але переграти воротаря не зумів.

Після забитого м'яча Ліверпуль продовжив контролювати м'яч. Натомість манкуніанці продовжили чатувати на помилки опонентів, щоб швидко розігнати контратаки. Приклад такої трапився на 10-й хвилині, коли Фред зробив перехоплення у центрі поля і віддав на Рашфорда, а той пробив поруч зі стійкою метрів із 25-ти.

За цим змарнованим моментом мерсисайдці знову покарали "червоних дияволів" голом. Магвайр із Шоу на підступах до штрафного не розібралися з м'ячем, Кейта відкинув праворуч на Александера-Арнольда, який прострілив уздовж воріт – Діогу Жота в гордій самотності замкнув дальню стійку.

Такий розвиток подій змусив МЮ активніше йти вперед. Як наслідок, у середині першої половини більше моментів створили господарі. Зокрема, Роналду пробив над воротами з кута штрафного майданчика після перехоплення Фернандеша. Далі Шоу цілив у дальній кут після затяжної атаки – м'яч пройшов повз ворота. Нарешті постріл Грінвуда за діагоналлю Аліссон парирував на кутовий.

Однак, останні 15 хвилин першої половини плюс доданий арбітром час був за Ліверпулем. Ось Салах утік на побачення з Де Хеа, проте програв дуель іспанцю. Та вже на 38-й єгиптянин реабілітувався. Це всюдисущий Кейта підхопив м'яч на фланзі й прострілив, а Мохамед Салах спокійно вгатив м'яч під перекладину – 0:3!

Зупинятися на цьому "червоні" не збиралися. Надихнувшись сейвом Аліссона після очної дуелі з Роналду, мерсисайдці побігли вперед і знову хрестоматійно розіграли гольову комбінацію з лівого флангу на правий: Джонс покотив на лінію штрафного, там Жота прокинув далі на Салаха, а Мохамед (знову без опіки) пробив в один дотик чітко під стійку.

Після такого провалу в перші 45 хвилин Сульшер зняв Грінвуда та випустив Погба після перерви. Вихід французького хавбека, однак, допоміг мерсисайдцям. На 50-й хвилині його в момент пасивного контролю м'яча обікрав Хендерсон і однією передачею розрізав оборону МЮ. Сферу підхопив Салах і ефектно підсік над Де Хеа після вривання до карної зони – 0:5.

У цей момент режисер телетрансляції вирішив пограти крупними планами. Спершу вихопив на трибуні сера Алекса Фергюсона, за здоров'я якого стало лячно на фоні такого виступу рідної команди. Натомість легенда Ліверпуля – "Король" Кенні Далгліш – перебував у чудовому настрої та сміявся разом із друзями. Навіть у його часи подібний "обгазон" важко було уявити.

За три хвилини "червоні дияволи" таки розмочили рахунок. Магвайр вивів на оперативний простір Роналду, який класно хитнув Конате та за ідеальною траєкторією поклав у дальній кут. Проте, арбітри після низки відеоповторів виявили в зіркового ветерана офсайд.

А на 60-й хвилині стався епізод, який остаточно підірвав надії уболівальників Юнайтед на прийнятніший рахунок. Погба "вистачило" і 15 хвилин на полі – хавбек стрибнув двома ногами в Кейта, і після перегляду повтору Ентоні Тейлор відправив грубіяна відпочивати достроково.

Фінальні півгодини двобою після такого інциденту перетворилися на формальність. Не дивно, що десятки глядачів потягнулися до виходів. Так, обидві команди ще мали нагоди забити. Де Хеа вкотре довів, що перебуває в чудовій формі, коли кінчиками пальціми витягнув з-під поперечини класний постріл Александера-Арнольда. Ліверпуль же в одному з епізодів врятувала поперечина.

Та ці деталі вже не змінили основного – мерсисайдці декласували МЮ у його ж лігві, а Уле Гуннар Сульшер повинен наважитися піти з посади. Завдяки перемозі Ліверпуль повернувся на 2-ге місце (21 очко) в Прем'єр-лізі, натомість манкуніанці лише на 7-й сходинці (14 пунктів).