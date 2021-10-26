Сульшер заручился поддержкой Фергюсона – кандидатура Конте вызвала споры у Манчестер Юнайтед
17:07 - Читати українською
Главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер продолжает исполнять свои обязанности.
Руководство Манчестер Юнайтед, включая экс-тренера манкунианцев Алекса Фергюсона и вице-президента Эда Вудворда, проголосовало за последний шанс Сульшера, сообщает The Guardian.
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Норвежский специалист присутствовал на утренней тренировке и будет готовить команду к встрече с Тоттенхэмом, которая и станет решающей для него.
С другой стороны, по поводу идеи пригласить Антонио Конте на должность наставника в руководящих кругах Юнайтед нет такого единодушия.
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