Манчестер Юнайтед визначився з долею Сульшера та його потенційного наступника
Керівництво МЮ після тривалих дебатів зважилось на останній шанс для Уле Гуннара Сульшера.
Уле Гуннар Сульшер залишиться тренером Манчестер Юнайтед ще як мінімум на один матч, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.
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Якщо норвезький фахівець програє Тоттенхему 30 жовтня, то одразу буде звільнений з крісла наставника "червоних дияволів", а на його місце, ймовірно, призначать Антоніо Конте, який є головним кандидатом на цю посаду.
Нагадаємо, нестабільні результати Манчестер Юнайтед на старті сезону розхитали крісло під Сульшером, а ганебна поразка від Ліверпуля (0:5), переповнила чашу терпіння босів манкуніанців.
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