Керівництво МЮ після тривалих дебатів зважилось на останній шанс для Уле Гуннара Сульшера.

Уле Гуннар Сульшер залишиться тренером Манчестер Юнайтед ще як мінімум на один матч, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Якщо норвезький фахівець програє Тоттенхему 30 жовтня, то одразу буде звільнений з крісла наставника "червоних дияволів", а на його місце, ймовірно, призначать Антоніо Конте, який є головним кандидатом на цю посаду.

Нагадаємо, нестабільні результати Манчестер Юнайтед на старті сезону розхитали крісло під Сульшером, а ганебна поразка від Ліверпуля (0:5), переповнила чашу терпіння босів манкуніанців.

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