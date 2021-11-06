"Зараз дуже важко говорити. Ми погано почали, а суперник забив у своєму стилі. Такого не повинно відбуватися. Після поразки від Ліверпуля (0:5) був складний період. Я не можу сказати, що хочу, щоб команда грала саме так.

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У нас із клубом регулярне, пряме та чесне спілкування. Я працюю в Манчестер Юнайтед і хочу найкращого для клубу. Поки я тут, хочу вдосконалювати команду.

Наразі ми далекі від топ-команд. Вимоги до мене та гравців будуть високими. Ми маємо повернутися до того, що демонстрували під час певного періоду. У нас є гравці для цього", – цитує Сульшера ВВС.

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