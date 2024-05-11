Минай відставав від зони перехідних матчів аж на чотири очки, тож осічка у Полтаві могла коштувати прописки в УПЛ. Закарпатцям була потрібна тільки перемога. На неї можна було сподіватись, адже суперник не знав перемог протягом п'яти турів, а попереду в нього фінал Кубка.

Втім, перший тайм гості провалили. Підопічні Желько Любеновіча завдали всього чотири удари по воротах, хоча один із них виявився небезпечним. Звісно ж, його з-за меж штрафного завдав Вакула – м'яч прокотився поруч із ближньою стійкою.

Але Ворскла була на порядок гострішою. Команда Сергія Долганського до перерви мала 4 удари, хоча до моменту Вакули на 17-й хвилині нічого не створювала. А потім полтавці розігнались.

Вже на 21-й хвилині крос від Глущенка ледь не залетів у дальню дев'ятку, а на 30-й він же увірвався під проникний пас Степанюка й пробив з лівого краю штрафного – Кемкін виручив Минай! Зрештою, на 36-й хвилині господарі вийшли вперед: Бацула виконав подачу зі стандарту, а Павлюк спокійно замкнув її на ближній. 1:0!

Перед перервою Крпуський міг і подвоїти перевагу "зелено-білих", прийнявши передачу від Скляра й бахнувши з правого краю карного майданчика – втім, Кемкін не спав. Відпочивати команди відправились за рахунку 1:0, але він тримався недовго.

Вже на 55-й хвилині передача на лінію воротарського завершилась відскоком, який підхопив Глущенко. Антон одразу ж зарядив у дальній нижній – 2:0! Здавалося, що справу зроблено.

Сергій Долганський навіть провів оборонну заміну, випустивши Челядіна замість Скляра. От тільки у справу втрутились придурки зі Сходу. Гру на 30 хвиин перервала тривога, а після неї Минай несподівано перехопив ініціативу!

Практично одразу свіжий Гунічев отримав шанс відіграти один гол, пробивши після скидки від Ременяка. Точності йому забракло, однак на 68-й закарпатці таки добилися свого. Семотюк, який з'явився перед тривогою, закнув м'яч за спину Пердути на Ременюка, а той з меж штрафного прошив Ісенка – 2:1!

А на 74-й Минай взагалі відігрався! Вакула з лівого флангу виконав подачу, а Павлюк у боротьбі з Ременюком зрізав м'яч у свої. 2:2! На 86-й Ременяк міг і вперед вивести гостей, замкнувши навіс у центр штрафного, але Андрій спрямував сферу до рук голкіпера.

Тим не менш, із фінальним штурмом у Миная не складалось. Ворскла встановила контроль над м'ячем і мало що дозволяла супернику, а на 2-й компенсованій господарі ще й пенальті заробили! Немчанінов збив Феліпе, а той пішов пробивати з "позначки" – і не забив! Кемкін парирував.

А далі почалося найцікавіше. Команди відіграли близько хвилини, після чого арбітр Юрій Іванов із фургону VAR дав команду перебивати 11-метрвий. Кемкін вийшов з лінії воріт. На полі зчинився скандал, однак Назарій Дьордь підтвердив рішення. До речі, цей арбітр представляє Ужгород.

Феліпе знову підійшов до "позначки" – і знову Кемкін париував! Минай же на куражі пішов уперед і заробив свій пенальті! Ременяк замикав простріл у центр штрафного, поціливши у руку Челядіну (Артем опирався на неї при падінні). От тільки прямо перед ударом пенальті могли скасувати.

Назарій Дьордь пішов дивитись повтор і вирішив не змінювати рішення. Вітенчук підійшов до м'яча й запустив його у праву дев'ятку. 2:3!

Ворскла капітулювала, а Минай святкував феєричну перемогу. До зони перехідних матчів тепер бракує тільки одного залікового балу.

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