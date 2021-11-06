Прогнозовано зі старту ініціативу захопили номінальні гості. "Містяни" почали плести мережива своїх атак із центрального кола, поступово підбираючись до штрафного майданчика суперника. Натомість Юнайтед уже до 5-ї хвилини примудрився відійти ледь не всією командою до власних воріт.

Наслідки довго чекати не довелося. На 7-й Канселу гостро подав на ближню стійку з лівого флангу, а Ерік Байлі, перериваючи простріл португальця, зрізав м'яч у ворота Де Хеа – 0:1.

Пропущений м'яч не змінив малюнок гри. Сіті продовжив контролювати м'яч і періодично "вибухав" активністю біля карної зони МЮ. Натомість "червоні дияволи" нагадували про себе попереду лише індивідуальними випадами Фернандеша та Роналду. Саме останній створив фактично з нічого момент Юнайтед на 27-й хвилині. Шоу навмання навісив із лівого флангу, а Роналду несподівано завдав різкого удару лівою з льоту – Едерсон зумів парирувати постріл португальця, а Грінвуд на добиванні пробив мимо.

Та цей епізод був поодиноким проявом потенціалу команди Сульшера. Далі ж до кінця першої половини єдиним підопічним норвежця з реальними досягненням став Де Хеа. Ось іспанець ефектно парирував добивання Жезуса з кількох метрів. Далі кіпер МЮ витягнув із дев'ятки потужний удар Канселу після стандарту. Потім ліквідував спробу Ліндельофа повторити "подвиг" Байлі, а згодом витягнув із нижнього кута прицільний удар Де Брюйне.

Однак, навіть іспанська "машина" не витримав постійного тиску на ворота Юнайтед. Над Олд Траффорд якраз посилився дощ, як Ман Сіті запустив нову атаку на 45-й хвилині: Канселу виконав черговий навіс із флангу, Шоу з якогось дива вирішив, що м'яч покине поля, а ніким неприкритий Бернарду Сілва замкнув дальню стійку – Де Хеа врятувати не зміг, випустивши мокру сферу за лінію.

На другий тайм Сульшер вирішив змінити схему. Він зняв Байлі та випустив Санчо в атаку, перебудувавшись на гру з чотирма оборонцями. Проте, вагомих зрушень це принесло. МЮ намагався налагодити контроль у центрі поля, але "містяни" постійно були швидшими за опонентів у червоних футболках.

Зрештою, змусили оживитися трибуни не продумані атаки Юнайтед, а розминка Теллеса та ван де Беека – ще двох "улюбленців" тренера. Та з'явилися на полі вони значно пізніше. Натомість Ман Сіті після стартових хвилин слабкості повернув собі контроль м'яча та змусив Олд Траффорд спершу мовчати, а потім і свистіти.

На куражі хлопці Гвардіоли розігрували красиві комбінації та намагалися бити з неочевидних місць. Гюндоган, Де Брюйне, Родрі та інші тримали редути МЮ в постійній напрузі. М'яч у багатьох ситуаціях лише дивом оминув сітку воріт.

Супермомент виник на 81-й хвилині. Це Фоден отримав м'яч на лівому куті штрафного, підробив його й завдав удар у дальній нижній кут – стійка! Згодом довести рахунок до розгромного міг і Стоунз, але м'яч розминувся з воротами після його спроби на подачі кутового.

Зрештою, і двох голів "містянам" вистачило для комфортної перемоги. Тепер Манчестер Сіті має в активі 23 очки та продовжує переслідувати Челсі. Натомість Манчестер Юнайтед ризикує після цього туру не тільки відстати від топ-4, а й пропустити вперед Арсенал, Вулверхемптон, Брайтон і Тоттенхем.