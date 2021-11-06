Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Юнайтед програв Манчестер Сіті в рамках 11-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Підопічні Гвардіоли потужно розпочали поєдинок і вже на 7-й хвилині вийшли вперед завдяки автоголу. Байлі невдало перервав силовий простріл Канселу, зрізавши м'яч у сітку власних воріт. Сіті легко міг громити сусідів ще до перерви, але Де Хеа здійснив кілька фантастичних сейвів.
Манчестер Сіті з двома курйозами впевнено здолав безпорадний Манчестер Юнайтед
За іронією долі саме іспанець помилився під час другого гола. Шоу "проспав" ще одну подачу Канселу, а Де Хеа не впорався з кволим ударом Бернарду. Другий тайм вийшов відверто нудним, оскільки Сіті вирішив економити сили, а Юнайтед так і не спромігся запропонувати щось путнє на чужій половині – 0:2.