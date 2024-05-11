"Я думаю, Судакову треба просто перейти і показати, що він готовий. Я так не можу казати, що він готовий. Бо зараз скажу, що він готовий, а він не готовий.

У боротьбі за Судакова вийшли вперед 2 гранди АПЛ – Шахтар хоче провернути хитрий трансфер з додатковою умовою

Який чемпіонат йому найбільше підходить? Такий, куди його відпустять. Хто за нього дасть більше грошей", – сказав Довбик у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков провів за Шахтар 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 6 асистів. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?