"Сейчас очень тяжело говорить. Мы плохо начали, а соперник забил в своем стиле. Такого не должно происходить. После поражения от Ливерпуля (0:5) был сложный период. Я не могу сказать, что хочу, чтобы команда играла именно так.

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У нас с клубом регулярное, прямое и честное общение. Я работаю в Манчестер Юнайтед и желаю лучшего для клуба. Пока я здесь, хочу усовершенствовать команду.

Пока мы далеки от топ-команд. Требования ко мне и игрокам будут высокими. Мы должны вернуться к тому, что демонстрировали в течение определенного периода. У нас есть игроки для этого", – цитирует Сульшера. ВВС.

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