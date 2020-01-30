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Сульшер: Я гордий за гравців Манчестер Юнайтед, вони двічі обіграли Сіті

12:54 255 Читать на русском
Сульшер: Я гордий за гравців Манчестер Юнайтед, вони двічі обіграли Сіті
Уле Гуннар Сульшер / Фото TEAMtalk

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер залишився задоволений діями своїх підопічних, незважаючи на виліт команди з півфіналу Кубка англійської ліги від Манчестер Сіті (2:3 за сумою двох матчів).

 

"Я так пишаюся хлопцями, вони двічі обіграли Манчестер Сіті на їхньому полі. Хлопці так далеко пройшли, віддали абсолютно всі сили.

"Ще раз, і ти нах** підеш з поля!" – Сульшер накинувся на підопічного під час дербі Манчестера

Ми пройшли довгий шлях. Навіть якщо ми і не створили масу явних моментів, ми добре пресингували суперника. Мені це сподобалось. Звичайно, важко тут забивати, не кажучи вже про гру 10 на 11.

Що стосується вилучення Матіча, то це просто смішно. Як часто вони фолили проти нас?" – цитує Сульшера ВВС.

Нагадаємо, у фіналі турніру Манчестер Сіті зустрінеться з Астон Віллою, яка вибила Лестер.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Кубок англійської ліги Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Кубок англійської ліги 2019/20 Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед
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